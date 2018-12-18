Bütçe Dostu Coolpad Cool Play 8 - Fiyatı ve Özellikleri

Sahip olduğu şık tasarım ve güçlü donanımına rağmen oldukça uygun fiyatlı olarak karşımıza çıkan Coolpad Cool Play 8, standart bir akıllı telefon kullanıcısı için biçilmiş kaftan.

Çin’in ülkemizde çok bilinmeyen akıllı telefon üreticilerinden Coolpad, şirketin en yeni akıllı telefonu olan Cool Play 8’i anavatanında düzenlediği lansman etkinliği ile tanıttı. 2018’in akıllı telefon trendi haline gelen çentikli tasarımı benimseyen cihaz, son derece ince çerçeveleri sayesinde oldukça yüksek ekran gövde oranı sunuyor.

Şık tasarımına rağmen bütçe dostu bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkan Cool Play 8, sekiz çekirdekli MediaTek MT6750 işlemciden güç alıyor. 4GB RAM’i ve 64GB dahili depolama alanı ile seviyesine göre yeterli bellek kapasitesine sahip olan cihaz, Çift arka kamerası ve geniş ekranı ile oldukça iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Coolpad Cool Play 8 Özellikler

MediaTek MT6750 işlemci

4GB RAM, 64GB depolama

6.2 inç Full HD+ IPS LCD ekran

16MP+2MP çift arka kamera

8MP ön kamera

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

4000 mAh batarya

Gri ve kırmızı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile tüketicilerle buluşacak olan Coolpad Cool Play 8, yalnızca 145 dolar (780 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Ancak bu fiyat, cihazın anavatanı olan Çin’deki fiyat etiketi olup, ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergileri içermemektedir.