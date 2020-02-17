CopperheadOS'un Android 10 Tabanlı Yeni Versiyonu Yayınlandı

Gizlilik odaklı bir arayüz olan "CopperheadOS" güncellendi. Yeni güncelleme, bu arayüzün kullanıldığı telefonlara Android 10 işletim sistemini sunuyor. Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerinin bu güncellemeyi hemen alacağını söyleyen yetkililer, güncellemenin kapsamı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadılar.

Google tarafından piyasaya sürülen Android işletim sistemi, günümüzde milyonlarca akıllı telefona hayat veriyor. Apple dışındaki neredeyse tüm akıllı telefon üreticileri, piyasaya sürdükleri akıllı telefonlarında Android işletim sistemi kullanıyorlar. Bu işletim sisteminin açık kaynak kodlu olması, şirketler için özelleştirilmiş Android arayüzleri geliştirilmesine de yardımcı oluyor.

EMUI ve MIUI gibi Android tabanlı arayüzlere zaten pek çoğumuz alışığız. Şimdi ise sizlere, pek çok kişinin bilmediği bir arayüzden bahsedeceğiz. Bu arayüz, kullanıcıların gizliliklerine odaklanıyor ve internetteki maksimum güvenliği sağlıyor. "CopperheadOS" olarak isimlendirilen bu arayüz, geçtiğimiz dönemlerde Nexus ve bazı Pixel modellerinde aktif olarak kullanılmıştı.

CopperheadOS, bir süredir eski popülaritesini yitirmişti. Hatta bu arayüzün geliştirici şirketi olan Copperhead Limited'ın kendi içerisinde sorunlar yaşadığı ve CopperheadOS'u bırakmayı düşündüğü bildiriliyordu. Ancak şimdi, herkesi ters köşe yapan bir gelişme yaşandı. CopperheadOS, Android 10 tabanlı olarak güncellendi ve tüketicilerin hizmetine sunuldu.

Android 10 tabanlı CopperheadOS'un duyurusu, şirketin resmi Reddit hesabı üzerinden yapıldı. Yapılan açıklamalarda, CopperheadOS ile çalışan Pixel 2 ve Pixel 2 XL telefonların, yeni sürümü hemen alacakları bildirildi. Böylelikle pek çok kullanıcı, Android 10 tabanlı yeni CopperheadOS deneyimini yaşamaya hemen başlayabilecekler.

CopperheadOS'un yeni sürümü, Android 10'un sunduğu tüm özelliklere sahip. Hatta Android 10'un yeteneklerinin fazlasına da sahip olan yeni sürüm, tüketicilerin güvenliğini en üst düzey tutmayı vadediyor. Ayrıca kullanıcılar, CopperheadOS'un yeni sürümüyle birlikte uygulama pencerelerini hem özelleştirip hem de boyutsal olarak ayarlayabilecekler. Tüm bunlara ek olarak CopperheadOS'un yeni sürümünde, varsayılan internet tarayıcısı olarak "DuckDuckGo" bulunuyor.

Android 10 tabanlı CopperheadOS'un kapsamının ne olacağı şu an için bilinmiyor. Şirket, yeni arayüzünü daha geniş bir model paketi için sunabileceği gibi CopperheadOS'un kapsamını sadece Pixel modelleri ile de sınırlayabilir. Ancak bu arayüzün ilerleyen dönemlerde pek çok kullanıcının dikkatini çekeceği, su götürmez bir gerçek.