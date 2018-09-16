Core i9-9900K’nın 5 Ghz’lık Sızdırılan Skoru Göz Kamaştırdı

Geçtiğimiz günlerde GeekBench ve 3D Mark Time Spy’da ortaya çıkan Core i9-9900K’nın bu seferde GeekBench’te performans testi paylaşıldı.

Intel’in donanım dünyasının heyecanla beklediği yeni işlemcilerinin satışa sunulmasına günler kala, yeni haberler gelmeye devam ediyor.





Intel’in Core i9-9900K işlemcisine test aşamasındayken erişimi olan kişiler, işlemciyi test etmeye başladı bile. Paylaşılan sonuçlara göre, Lau Kin Lam adındaki Overclock canavarı bir editör, yongayı bir adım öteye taşıyarak 5 GHz’e aşırtmayı başarmış. Yongayı bu seviyede teste sokan Lau, Cinebench’te elde ettiği 2166 puanı kaydetmeyi de unutmamış. Eğer kıyaslamak gerekirse AMD’nin hali hazırda olan Ryzen 7 2700X işlemcisi aynı testte stok halde 1700 puan alırken 4.3 GHz’e tırmandığında ise 1900 puan alıyor.

Intel Core i9-9900K İşlemcisinin Teknik Detayları

UHD 620 entegre grafik birimiyle birlikte gelecek olan işlemci, 3.6 GHz’lik taban frekansını 2 çekirdekte 5 GHz'e, 8 çekirdeğiyle birlikte ise turbo-boost sayesinde 4.7 GHz’e çıkabilmekte.

Son olarak Ekim ayında tanıtılmasıyla raflardaki yerini alması beklenen işlemcinin fiyatı, henüz resmiyet kazanmış değil. Fakat yapılan tahminlere göre 450 dolar gibi bir rakamdan bahsedildiğini aktaralım. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlerle yeniden paylaşacağız.