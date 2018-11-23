Çorlu'da Gerçekleşen Tren Kazasının Görüntüleri Ortaya Çıktı

8 Temmuz'da Çorlu'da gerçekleşen tren kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazayı anbean gösteren görüntüler, kazanın ihmal nedeni ile gerçekleştiğini ortaya çıkarmış oldu.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Çorlu’da yaşanan korkunç tren kazasında 25 kişi hayatını kaybetmiş, 340 kişi de yaralanmıştı. Kazanın tren raylarındaki bozulma nedeni ile gerçekleştiği anlaşılmış olsa da bozulmanın kaza sırasında mı yoksa öncesinde mi olduğu, öncesinde olduysa bunun nasıl gerçekleştiği tartışmalara konu olmuştu.

Hürriyet gazetesi, söz konusu kazanın gerçekleştiği trenin ön, yan ve kokpit kamerası görüntülerine ulaşmayı başardı. Çevrimiçi olarak paylaşılan görüntüler, rayların kazadan önce bozulduğunu ve kazanın gerçekleştiği bölgede çok ciddi bir çukur oluştuğunu ortaya çıkardı. Makinist, tren çukurdan geçtiği sırada zıplayarak kafasını tavana çarpıyor.

Görüntüler, söz konusu kazanın kaçınılmaz olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. raylardaki çöküklük çok net bir şekilde görünüyor. Sorun şu ki tren makinisti bunu ancak çukura birkaç metre kala görebiliyor. Makinist, zıplamanın ardından treni hızlı bir şekilde durdurmaya çalışsa da facianın önüne geçemiyor.

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda görüntülerle ilgili olarak, ‘’Lokomotifin geçişi esnasında makinistin koltuktan yaklaşık 5-10 santim yükseldiği ve yeniden koltuğuna oturduğu net bir şekilde görülmüştür. Makinistin hatta bir anormallik olduğunu hissetmesi ile birlikte kamera görüntülerinden seri fren yaptığı hareketlerinden anlaşılmaktadır ancak teknik olarak fren yapmadan önce tren dizisi makinistin intikal reaksiyon süresi boyunca yol aldıktan sonra fren yapabileceği unutulmamalıdır.’’ ifadeleri yer alıyor.

Avukat Turan Hançerli ise kaza ile ilgili olarak, ''Göçük tren geçerken değil, önceden meydana gelmiş. Topraktaki yumuşamanın selle ve yağmurla ilgisi yoktu. Günlerdir sürüyordu. İhmal önceden tespit edilebilir ve kaza önlenebilirdi. Bakım ve kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesinden kaynaklı ağır bir ihmal var.’’ şeklinde konuştu.