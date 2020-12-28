Corning, Katlanabilir Cam Üretiminde Son Aşamaya Girdi

Gorilla Glass camların arkasındaki isim olan Corning, katlanabilir cam üretiminde son aşamaya girdiğini duyurdu. Şirketin ilk müşterilerinden birinin Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung olması beklenirken, Apple'ın da gelecekte bu teknolojiyi kullanacağı söyleniyor.

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir raporda, Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un gelecekteki katlanabilir akıllı telefonları için Corning ile çalışmaya başlayacağı söylenmişti. Samsung Electronic'sin kendi katlanabilir camını geliştirmek için Corning ile ortaklık kurduğunun belirtildiği raporda, iki şirketin daha iyi katlanıp bükülebilen "ultra ince cam (UTG)" geliştireceğinden bahsediliyordu.

Geçtiğimiz hafta bir Corning sözcüsü, şirketin şu anda yeni ekran camını geliştirmenin son aşamasında olduğunu ve 2021 yılında ticari kullanıma sunulacağını belirtmişti. Ancak Corning tarafından üretilecek bu camların gelecek yılki Galaxy Fold ve Z Flip ailesinde kullanılıp kullanılmayacağı henüz bilinmiyor.

Samsung, Corning ekranlarla kendi tedarik zincirini oluşturmak istiyor:

Samsung'un şu anda Almanya merkezli Schott ile cam üretimi konusunda sözleşmesi bulunuyor. Buna rağmen şirketin Corning tarafından üretilen cam alt tabakalarla kendi tedarik zincirini kurmak istediği de biliniyor. Bu sebeple Güney Koreli üreticinin, Corning'in teknolojisini kullanacak ilk şirketlerden biri olacağını varsayabiliriz.

Öte yandan geçtiğimiz ay ortaya çıkan bir söylentiye ABD'li üretici Apple da 2022 yılının sonlarına doğru bir katlanabilir cihaz piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Apple'ın ilk katlanabilir cihazında hangi ekran tipinin kullanılacağını belirlediği ve çeşitli bileşenleri test ettiği iddia ediliyor.

Bu noktada Corning ile uzun süredir devam eden bir ilişkisi olan Apple'ın, olası bir katlanabilir akıllı telefonda Corning'in son teknoloji camını kullanması muhtemel görünüyor. Elbette, bunun şimdilik yalnızca bir söylentiden ibaret olduğunu ve Apple'ın katlanabilir telefonlar hakkında resmi açıklama yapmadığını da unutmamak gerekiyor.