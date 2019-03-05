Geride bıraktığımız Unpacked etkinliğinde tanıtılan Galaxy Fold ve MWC 2019'da tanıtılan katlanabilir ekranlı telefonlardan sonra ünlü Amerikan optik firması Corning, bükülebilir ekran camı üretmeye başlayacak.

Katlanabilir telefonların içinde barındırdığı teknolojiyi düşününce, ekranının kırılmasını pek istemeyebilirsiniz. Çünkü tamirinin oldukça yüksek fiyata gerçekleşmesi muhtemel. 2019 yılına damga vuran katlanabilir telefonların nasıl korunacağı sorusu, yavaş yavaş yanıt buluyor. Geçtiğimiz günlerde haberini yaptığımız katlanabilir kılıflardan sonra, şimdi de katlanabilir ekran camı geliştirilmeye başlandığı belirtildi.

Corning, Gorilla Glass markasıyla telefon üreticilerinin modellerine uzun zamandır koruma sağlıyor. Şirketin genel müdürü John Bayne, Wired’a verdiği bir röportajda geliştirilen koruyucu camların iki yıldan kısa bir sürede katlanabilir telefonlarda kullanıma uygun olacağını açıkladı. Bayne, kırılmadan bükülecek kadar ince ve aynı zamanda koruyacak kadar sağlam bir koruyucu üretmenin onlar için zorlu bir süreç olacağını da belirtti.

Bayne röportajın devamında Corning’in üreteceği koruyucunun 0,1 mm kalınlığında ve 3 - 5 mm bükülme yarıçapına sahip olacağını belirtti. Bayne, “Asıl teknik sorun, 3 - 5 mm bükülme yarıçapına sahip bu ince camları nasıl hasara dirençli olacak kadar güçlü yapabiliriz? Üzerinde çalıştığımız konu da bu” sözleriyle röportajı tamamladı.