Bakan Koca Okulların Tatil Edilmesiyle İlgili Açıklama Yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü (Kovid-19) nedeniyle okulların tatil olup olmayacağına ilişkin soruya cevap verdi. Koca’nın yaptığı açıklamanın ardından ülkemizdeki ilk resmi Kovid-19 vakası da açıklandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Kovid-19), birkaç dakika önce yapılan açıklamayla resmi olarak ülkemize de geldi. Virüse karşı önlemler alan bakanlıklar, son olarak okulların tatili konusunda açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü sebebiyle okulların tatil edilmesi konusunda açıklama yaptı. Bakan Koca’ya sorulan “Okullarda Nisan ayında bir haftalık tatilin iki hafta yapılacağıyla ilgili sosyal medyada paylaşımlar var. Bu konuda bir açıklama yapabilir misiniz?” sorusu üzerine “Milli Eğitimle ilgili biz zaten önümüzdeki günlerde görüşmüş olacağız. Orada tartışmış oluruz” açıklamasını yaptı.

Bunun dışında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da “Değerlendirmemiz devam ediyor, okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum” şeklinde açıklama yaptı.

Bakan Koca’nın Açıklamaları

Devletin yapması gerekeni, birçok ülkenin yapmadığı kadar iyi yaptığını belirten Sağlık Bakanı, şu açıklamaları yaptı:

“Virüs komşu ülkeleri, Avrupa'yı, toplam 114 ülkeyi sardı. Bu ana kadar ki başarımız, elimizde olmayan faktörlerle devam etmeyebilir. Kontrolümüz altında olmayan değişkenler ve faktörler var, Avrupa örneğinde verdiğim gibi... Vaka görülmesi mümkündür. Yayılmasını önlemek bizim elimizde. Hepimiz görevlerimizi yapar, sorunla kurallara göre mücadele edersek ikinci büyük başarıyı elde edebiliriz. Dünya bununla kıyaslanamayacak kadar büyük salgınlar gördü. Corona Virüsü salgınında şu ana kadar ölüm oranı çok düşüktür fakat bizim için her hayat çok büyük değere sahiptir. Kaygının büyüklüğü dünyada vakanın büyüklüğünden kat kat fazladır. Bu küresel soruna karşı tek tek bireyler olarak ulusal bir mücadele vermeliyiz. Riskler somut, kurallar çok basit, uyarsak bu riski ortadan kaldırabiliriz. Sorun küresel, mücadele ulusal, riskler somut, kurallar basit.”

Sağlık Bakanı Koca, bu açıklamalarından birkaç saat sonra Türkiye’de Kovid-19’un tespit edildiğini duyurdu. Bir erkekte görülen virüs, ülkemizdeki ilk resmi vaka olarak dikkat çekiyor.