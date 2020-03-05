Paralarını Dezenfekte Ederken 2700 Lirası Kül Oldu

Corona virüsünün en yoğun olarak görüldüğü Çin’de Çin Halk Bankası, tüm banknotların halka sunulmadan önce dezenfekte edilmesini istiyor. Çin Halk Bankası’nın bu kararını duyan bir kadın, paralarını dezenfekte etmek için mikrodalga fırını kullanmak istedi. Ancak kadının dezenfekte işlemi kötü bir şekilde sona erdi.

Corona virüsü, Çin’de bütün hızıyla etkisini göstermeye, Çin yönetimi ise virüsün yayılmasını engellemek için farklı yöntemler denemeye devam ediyor. Virüsün yayılmasında etkisi olduğu düşüncesiyle Çin Halk Bankası, bütün bankalardan ellerindeki banknotları ultraviyole ışın ve yüksek ısı ile dezenfekte etmesini istedi.

Çin Halk Bankası’nın paraların dezenfekte edilmesi uygulamasını duyan Li Hala adlı kadın da kendi paralarını dezenfekte etmek istedi. Çin basınında yayınlanan haberlere göre kadın, paraları dezenfekte etmek için mikrodalga fırınını kullanmak istedi.

Paraları dezenfekte etmek için mikrodalgaya yerleştiren kadın, kısa bir süre sonra paraların yanmaya ve kararmaya başladığını gördü. Paraların yandığını gören kadın, 3.125 yuanı (yaklaşık 2.730 lira) mikrodalga fırından çıkararak Çin CITIC Bankası'na götürdü. Ancak paralar artık kullanılmaz hale gelmişti ancak banka görevlileri, paraları inceledikten sonra kadına 3123 Yuan ödeme yaptılar.

Banknotların dezenfekte edilmesi kuralıyla ilgili olarak açıklama yapan Çin CITIC Bankası sözcüsü, Çin Halk Bankası’nın şubat ayında bütün bankalardan paraları dezenfekte etmesini istediğini söyledi. Banka sözcüsü, dezenfekte edilen paraların 7 ile 14 gün arasında bankalarda bekletildiğini, bekleme süresinin sona ermesinden sonra piyasaya sürüldüğünü açıkladı.