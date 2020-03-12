Corona Virüsü Hastasının Akciğer Görüntüleri

Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden 44 yaşındaki Çinli bir adamın akciğer röntgeninin görüntüleri gören tedirgin ediyor. Görüntüler, corona virüsünün neden tehlikeli olduğunun anlaşılması adına son derece önemli.

Wuhan’da corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden bir adamın akciğer röntgen görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan röntgen görüntüleri, 44 yaşındaki adamın akciğerlerinin corona virüsünden nasıl etkilendiğini gösteriyor.

Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden adamın akciğerlerinin röntgenlerinde büyük beyaz lekeler görülüyor. Bu beyaz lekeler akciğerde bulunan hava boşluklarının kısmi olarak dolmasıyla meydana geliyor. Doktorlar, adamın akciğerlerinde meydana gelen beyaz lekelerin hastalık ilerledikçe büyümesine dikkat çekiyor.

44 yaşındaki adam iki hafta yüksek ateş ve öksürük yaşadıktan sonra hastaneye başvurdu ve corona virüsü testi pozitif çıktı. Doktorlar hastaneye başvuran adama, akut solunum yolu bozuklukları ve zatürre teşhisi yaptılar. Bu tedavi yöntemlerine rağmen 44 yaşındaki adam bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Wuhan’a seyahat eden 54 yaşındaki bir kadının akciğer röntgenlerinde de benzer büyük beyaz lekeler görülürken, Sichuan eyaletini ziyaret eden 45 yaşındaki bir kadının da akciğerlerinde yine aynı beyaz lekeler gözlemlendi.

Akciğerlerde görülen bu beyaz lekeler, SARS ve MERS salgını sırasında enfekte olan insanlarda da tespit edilmişti. SARS ve MERS de corona virüsü sınıfında virüsler olarak biliniyor. Her iki virüs türü de yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu.