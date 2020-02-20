Corona Virüsü Cansız Varlıklar Üzerinde Yaşayabilir mi?

Corona virüsünün cansız yüzeylerde ne kadar süre hayatta kalabileceğine dair endişeler, içinde bulunduğumuz günlerde inanılmaz derecede artmış durumda. O kadar ki, Çin Merkez Bankası, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla günde birkaç kez el değiştiren kağıt paraları derinlemesine temizlemek ve yok etmek için önlemler aldı. Peki virüs cansız varlıklar üzerinde ne kadar süre canlı kalabiliyor?

Çin’den dünyaya yayılan Corona virüsünün insanlara bulaşma potansiyeli olan yüzeylere ve nesnelere ne kadar süre dayanabileceği henüz tam olarak bilinmiyor ancak bazı araştırmacılar virüsün davranışlarını inceleyerek birtakım ipuçları bulmaya devam ediyor.

Corona virüsünün hayvanlar arasında yaygın olan büyük bir virüs grubu olduğu birçok kez söylendi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, bilim insanları virüsü zoonotik olarak adlandırıyor. Yani virüs hayvanlardan insanlara bulaşabiliyor.

Yetkililer, Çin'in Wuhan şehrindeki mevcut Corona virüsü salgınına neden olan hayvanın hangi hayvan olduğunu şu an için kesin olarak bilmiyor. Ancak daha önce yapılan çalışmalar, develere temas ettikten sonra insanların Corona virüs veya MERS ile enfekte olduğunu ve misk kedilerinin SARS ile Şiddetli Akut Solunum Sendromu taşıyabildiklerini ortaya çıkarmıştı.

Enfeksiyonları konu alan bir tıp dergisinde bu ayın başlarında yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, SARS ve MERS gibi virüslerin metal, cam veya plastik yüzeyler dahil cansız yüzeylerde, bu yüzeyler dezenfekte edilmemişse dokuz gün kadar yaşayabildiği ortaya çıktı. Corona virüsü ile ilgili yapılan yeni bir çalışmaysa araştırmacıların virüs hakkında bilgi sağlamaya yardımcı olabileceğini umdukları daha önce yayınlanmış olan 22 çalışmanın analizini içeriyor.

Daha fazla araştırmaya ihtiyaç var

Araştırma ekibinin içinde yer alan Kaliforniya Üniversitesi’nde bulaşıcı hastalık çalışmaları yapan Dr. Charles Chiu tarafından, “Mevcut verilere dayanarak, öncelikle test edilen virüsler arasında Corona’ya en yakın olan SARS virüsünün verilerine dayanacağım. SARS virüsü için, yüzeylerdeki kalıcılık aralığı beş dakikadan dokuz güne kadardı. Bununla birlikte, çeşitli çalışmalarda test edilen farklılıklar, çevresel koşullar ve virüsün kendisiyle ilgili veri eksikliği nedeniyle bu bulguları Corona virüsü bağlamında değerlendirmek şu an için çok zor. Yani gelecek olan Corona virüsü kültürlerini kullanarak yüzeylerde hayatta kalabileceği süreyi belirlemek için daha fazla araştırma yapmaya ihtiyaç var” açıklaması yapıldı.

Bilim insanlarının sürdürdüğü çalışmalar sonucunda henüz Corona virüsünün cansız yüzeylerde ne kadar süre yaşayabildiği, bulaşıcılık miktarı ve diğer detaylar gelmiş değil ancak araştırmalar çok hızlı bir biçimde sürdürülüyor. Çok yakında bu konular hakkındaki soru işaretlerini giderecek yanıtlar gelecektir. Bilim dünyasından gelecek yeni haberleri takip etmeye ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz.