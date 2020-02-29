Corona Virüsten Korunma Tavsiyeleri İnsanları Zorluyor

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan yeni ölümcül Corona virüsünden (COVID-19) korunma yöntemleri kılavuzu, Twitter'da gündem oldu. Kılavuzdaki "göz, burun ve ağzınıza dokunmaktan kaçının" tavsiyesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından "asla yapılamayacak bir şey" olarak değerlendiriliyor.
ABD yaşayanlar CDC'nin uyarılarını dikkate alırken, yüze dokunmaktan kaçınmanın pek de mümkün olmadığını düşünüyorlar. New Yorker yazarı Emily Nussbaum, "Yüzüme hiçbir zaman bu hafta dokunmak istediğim kadar dokunmak istememiştim" tweetini atarak genel düşünceyi dile getirdi. Birçok Twitter kullanıcısı, yüze dokunmamaya çalışmanın ne kadar zor olduğunu dile getiren tweetler attı.
Görünüşe bakılırsa, yüzümüze dokunmamamız yönünde ne kadar çok uyarılırsak kendimizi o kadar yüzümüze dokunurken buluyoruz. Daha da kötüsü, Twitter kullanıcılarına bakılırsa, uyarılar nedeniyle kendi yüzleri haklarında daha çok düşünmeye başladılar ve yüzleri kaşınmaya başladı.
Neyse ki CDC'nin diğer tavsiyelerinin daha kolay uygulanabileceği belirtiliyor.
CDC'nin COVID-19'dan korunma tavsiyeleri arasında şunlar yer alıyor:
- Hasta insanlarla yakın temastan kaçının
- Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının
- Hasta olduğunuzda evde kalın
- Öksürüğünüzde ya da hapşırığınızda mendil kullanın ve o mendili daha sonra çöpe atın
- Gündelik ev temizleme spreyi ya da ıslak mendil kullanarak sık dokunduğunuz nesneleri ve yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin
- CDC'nin yüz maskesi için yaptığı tavsiyeleri uygulayın: CDC, sağlıklı insanların COVID-19 da dahil olmak üzere solunum yolları rahatsızlıklarından korunmak için maske takmalarını tavsiye etmemektedir; yüz maskeleri, yalnızca COVID-19 semptomları gösteren kişiler tarafından virüsün başkalarına yayılmasını önlemek için takılmalıdır.
- Elinizi su ve sabunla en az 20 saniye boyunca, özellikle tuvaletten sonra, yemekten önce ve sümkürdükten, öksürdükten ve aksırdıktan sonra yıkayın. Eğer hazırda sabun yoksa en az yüzde 60 oranında alkol bulunan el antiseptiği kullanın. Eğer elleriniz gözle görülür bir biçimde kirliyse, onları her zaman sabun ve suyla yıkayın.