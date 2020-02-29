Corona Virüsten Korunma Tavsiyeleri İnsanları Zorluyor

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri tarafından yayınlanan corona virüsünden korunma kılavuzunda önerilenler, sosyal medyada gündem oldu. Kılavuzdaki yüzünüze dokunmaktan kaçınma maddesinin nasıl uygulanacağıysa merak konusu.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan yeni ölümcül Corona virüsünden (COVID-19) korunma yöntemleri kılavuzu, Twitter'da gündem oldu. Kılavuzdaki "göz, burun ve ağzınıza dokunmaktan kaçının" tavsiyesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından "asla yapılamayacak bir şey" olarak değerlendiriliyor.

ABD yaşayanlar CDC'nin uyarılarını dikkate alırken, yüze dokunmaktan kaçınmanın pek de mümkün olmadığını düşünüyorlar. New Yorker yazarı Emily Nussbaum, "Yüzüme hiçbir zaman bu hafta dokunmak istediğim kadar dokunmak istememiştim" tweetini atarak genel düşünceyi dile getirdi. Birçok Twitter kullanıcısı, yüze dokunmamaya çalışmanın ne kadar zor olduğunu dile getiren tweetler attı.

Görünüşe bakılırsa, yüzümüze dokunmamamız yönünde ne kadar çok uyarılırsak kendimizi o kadar yüzümüze dokunurken buluyoruz. Daha da kötüsü, Twitter kullanıcılarına bakılırsa, uyarılar nedeniyle kendi yüzleri haklarında daha çok düşünmeye başladılar ve yüzleri kaşınmaya başladı.

Neyse ki CDC'nin diğer tavsiyelerinin daha kolay uygulanabileceği belirtiliyor.

CDC'nin COVID-19'dan korunma tavsiyeleri arasında şunlar yer alıyor: