Koronavirüs En Ağır Darbesini Çarşamba Günü İndirdi

Tüm dünyanın odak noktası haline gelen koronavirüs, bugüne kadar verdiği zararın en büyüğünü dün, yani çarşamba günü verdi. Dün açıklanan birçok veri, COVID-19 salgını için rekor niteliği taşıyordu.

Özellikle son 1 aydır dünya gündeminin ana maddesi haline dönüşen ve hükümetlerin odak noktası olan koronavirüs, günümüzde hâlâ tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor. İlk olarak Çin’de görülen ve koronavirüs ailesinde bulunan virüs, kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayıldı.

Virüs, bugüne kadar en çok kaynak noktası olan Çin’i vurmuş olsa da Çin, 3 aylık mücadelenin ardından yavaş yavaş nefes almaya başladı. Ülkede alınan önlemler tedbirli bir şekilde hafifletilirken birçok ülkenin başta Çin’e karşı aldığı önlemler bugün Çin tarafından diğer ülkelere karşı alınmaya başladı.

Koronavirüs en çok çarşamba günü vurdu:

Koronavirüs, açıklanan en güncel rakamlara göre bugüne kadar 235.404 kişiye bulaştı ve 9.785 kişinin ölümüne neden oldu. Virüs, çıktığı günden bugüne kadar belirli bir grafik izlemiş olsa da geçtiğimiz çarşamba akşamı, virüsün dünyayı en çok vurduğu gün oldu.

Çarşamba günü boyunca açıklanan verilere göre; çarşamba günü dünya genelinde 20.584 kişide koronavirüs tespit edildi. Virüsün bulaştığı kişi sayısı böylelikle çarşamba günü 218.822 kişiye ulaştı. Yine yalnızca çarşamba günü içerisinde 973 yeni ölüm haberi açıklandı. Çarşamba günü boyunca açıklanan verilerin bazıları şu şekilde oldu:

Türkiye : Çarşamba günü Türkiye’de 93 yeni vaka olduğu açıklandı ve toplam vaka sayısı 191’e ulaştı.

: Çarşamba günü Türkiye’de olduğu açıklandı ve toplam vaka sayısı 191’e ulaştı. İtalya : koronavirüsünün bugüne kadar en çok kişiyi öldürdüğü İtalya’da geçtiğimiz gün 475 kişi virüsten dolayı hayatını kaybetti. Bu sayı, bugüne kadar yaşanan en çok ölüm oldu.

: koronavirüsünün bugüne kadar en çok kişiyi öldürdüğü İtalya’da geçtiğimiz gün virüsten dolayı hayatını kaybetti. Bu sayı, bugüne kadar yaşanan en çok ölüm oldu. İran : Reuters’a göre çarşamba günü İran’da 147 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı da İran için yeni bir rekor oldu.

: Reuters’a göre çarşamba günü İran’da hayatını kaybetti. Bu sayı da İran için yeni bir rekor oldu. ABD : ABD, çarşamba günü 2.300 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı. Bu sayı da ABD için yeni bir rekordu.

: ABD, çarşamba günü tespit edildiğini açıkladı. Bu sayı da ABD için yeni bir rekordu. İspanya : Corona virüsünün ağır bir şekilde vurduğu bir diğer ülke olan İspanya’da çarşamba günü 2.943 yeni vaka açıklandı. Bu sayı, diğer ülkeler gibi İspanya için de bir rekordu.

: Corona virüsünün ağır bir şekilde vurduğu bir diğer ülke olan İspanya’da çarşamba günü açıklandı. Bu sayı, diğer ülkeler gibi İspanya için de bir rekordu. Çin: Corona virüsünün kaynağı olan Çin’de çarşamba günü hiçbir yeni vaka tespit edilmedi.

Önümüzdeki günler nasıl olacak?

Koronavirüsün her ülkede sürekli artış gösteren bir grafiği takip ettiğini gözlemliyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir yazımızda sizlerle bu tür virüslerin nasıl yayıldığını ve farklı önlemlerin alınması durumunda yayılma hızının nasıl etkilendiğini gösteren bir yazı paylaşmıştık.

Eğer bize önerilen önlemleri harfiyen uygulamazsak, Corona virüsü ve diğer virüs tiplerinin izlediği en acımasız senaryo gerçeğe dönmeye başlayacaktır ve çarşamba günü önümüzdeki günler yanında bir hiç olacaktır. Dolayısıyla uzmanlar ve hükümetlerden gelen açıklamaları takip etmek ve önerilen önlemleri almak, yalnızca sizin değil diğer insanların da hayatlarını etkileyecektir