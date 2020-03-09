Corona Virüsünün Havayollarına Etkisi: Hayalet Uçuşlar

Corona virüsü, pek çok ülkede etkisini göstermeye devam ediyor. Virüs salgınından en çok etkilenen alanlardan bir tanesi de havayolu taşımacılığı. Havayolu şirketleri, havaalanlarındaki slotlarını kaybetmemek için şimdi “hayalet uçuşlar” gerçekleştirmeye başladılar.

Corona virüsü tüm etkisi ile kendini göstermeye devam ediyor. Çin’de başlayan salgın şu anda 101 ülkeye yayılmış durumda. Enfekte olan insan sayısı 100.000’i aşmışken, artık havayolu şirketleri de virüsten ciddi boyutlarda etkilenmeye başladı. Birçok havayolu şirketi, uçuşları yolcusuz gerçekleştirmeye başladı. Aslında bu yolcusuz uçuşların bir ismi de var: Hayalet uçuşlar.

Avrupa’da birçok havayolu şirketi havaalanlarında slotları kullanıyorlar. Avrupa Birliği’nin havayolu kurallarındaki “kullan veya kaybet” kuralına göre bir havayolu şirketi satın aldığı slotların yüzde 80’ini kullanmıyorsa, yıllık değerlendirmenin sonunda kaybedebiliyor.

Havayolu şirketleri, ellerinde bulunan slotları kaybetmemek için çok az yolcuyla veya hiç yolcu olmadığı durumlarda dahi uçuş gerçekleştiriyorlar. Ancak bu yolcusuz “hayalet uçuşlar” önemli bir tartışmaya sebep oluyor.

Bu hayalet uçuşlar ciddi miktarda kaynağın boşa kullanılmasına neden olmakla beraber atmosfere tonlarca karbondioksit ve sera gazının yayılmamasına neden oluyor. Özellikle iklim krizinin ciddi bir konuya dönüştüğü günümüzde bu uçuşlar, karbon salınımının azaltılması mücadelesine ciddi bir darbe vuruyor.

Havayolu şirketlerinin ise salgın nedeniyle zararları her geçen gün katlanarak büyüyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre salgın nedeniyle insanların seyahat etmekten kaçınması havayolu şirketlerinin 113 milyar dolarlık zararının daha da büyümesine neden olacak.

Diğer taraftan ülkelerin ekonomileri de virüs salgınından etkilenmeye başladı. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada salgının devam etmesi durumunda çevresel ve ekonomik etkilerden kaçınmak için moratoryum(devletin borçlarının özel durumlarda ertelenmesini talep etme) istediklerini söyledi.

Corona virüsünün tedavisi hala bulunabilmiş değil. Henüz virüsün görülmediği ülkelerin yönetimleri virüsün kendi ülkelerine bulaşmasını engellemek için önlemler almaya çalışıyorlar. Başta Çin olmak üzere virüs salgını ile mücadele eden ülkeler ise virüsün tedavisi konusunda ilerlemeye çalışırken, salgının daha da büyümemesi için gerekli önlemleri almaya çalışıyorlar.

Tedavinin bulunamaması ve virüsün yayılmaya devam etmesi çok daha fazla insanın hayatını tehlike altına alacak. Ama diğer taraftan ülkelerin ve şirketlerin ekonomisi de salgından daha derin bir şekilde etkilenecek görünüyor.