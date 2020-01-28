Corona Virüsünden Ölenlerin Sayısı 100'e Yükseldi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni corona tipi virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e ulaştı. İlk olarak 1 Ocak’ta tespit edilen gizemli virüs, şu ana kadar 2.700’den fazla kişiye bulaşmış durumda.

Yeni tip corona virüsünün (2019-nCoV) sıfır noktasının 11 milyon nüfuslu Wuhan kenti olduğu biliniyor; ancak salgının merkezinde hangi hayvanın bulunduğu hala kocaman bir muamma. Bazı raporlar, bu hayvanın yarasa olabileceğine işaret etse de, Wuhan’daki vakalar Güney Çin Deniz Ürünleri Toptan Pazarı ile ilişkilendiriliyor.

Pekin hükümetinin kontrolündeki medya kuruluşlarından biri olan China Global Television Network (CGTN), enfeksiyon sebebiyle ölen kişi sayısının 100’e ulaştığını duyurdu. Ölümlerin çoğu, Wuhan şehrinin yer aldığı Hubei eyaletinde meydana geldi. CGTN ayrıca şu ana kadar 2.714 vakanın bildirildiğini kaydetti.

Bilim insanları, corona virüsünün kökenini ve tedavisini henüz bulabilmiş değil

2019-nCoV olarak bilinen yeni tip corona virüsü, 2003'te yüzlerce kişiyi öldüren Akut solunum yolu sendromu (SARS) kadar güçlü değil; ancak toplum içinde kişiden kişiye daha hızlı geçtiği belirtiliyor. SARS, salgından etkilenen 8.098 kişiden 774'ünün ölümüne neden olmuştu. 2012 yılında ortaya çıkan bir başka virüs salgını MERS’ten ise 858 kişi hayatını kaybetmişti.

Çin dışında corona virüsü vakası bildirilen ülkeler arasında Tayland, Fransa, Avustralya, Japonya, Malezya, Nepal, Güney Kore, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'de corona virüsü tespit edilen kişilerin sayısı 5'e yükselmişti.

Bilim insanları hala virüsün kökenini ve etkili tedavi yöntemlerini bulmak için çalışıyorlar. Çinli bir virolog, yeni tip corona virüsünün SARS salgınının 10 katına ulaşabileceğine dikkat çekiyor. Henüz en tehlikeli evresine ulaşmadığı belirtilen enfeksiyon, çok hızlı bir şekilde yayıldığı için sağlık uzmanlarını tedirgin ediyor.