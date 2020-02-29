Corona Virüsü İlk Defa Bir Köpekte Görüldü

Can dostlarımız olan köpekler, hayatlarımızın her noktasında yanımızda oluyorlar. Hong Kong’ta görülen bir olayla ilk defa köpeklere de corona virüsünün bulaşabildiği keşfedildi.

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde bir hayvan pazarında ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Kovid-19), uzunca bir süredir insanlara bulaşarak devam ediyordu. Hong Kong’tan gelen yeni bilgilere göre ilk defa bir köpekte corona virüsüne rastlandı.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, Hong Kong’ta bir köpeğe yapılan kontrollerin ardından corona virüs kontrolünün “zayıf pozitif” olarak çıktığını belirtti. Sydney Üniveristesi’nde Veteriner profesörü olan Vanessa Barry, köpeklerin de corona virüsüne yakalanabileceği, o yüzden dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

“İnsanlar panik yapmamalı” diyen Barry, “Evcil hayvanların Kovid-19’un yayılmasına katkıda bulunması beklenmemektedir” dedi. Bu açıklamaya rağmen uzmanlar, Kovid-19 şüphesi olan kişilerin evcil hayvanlarla yakın temas kurmamasını öneriyor.

DSÖ Kovid-19’u Daha Ciddiye Almaya Başladı

Dünya Sağlık Örgütü, yaptığı son açıklamada virüs tehdidini “en yüksek” olarak güncelledi. Sadece birkaç gün içerisinde bir düzineden fazla ülkeye bulaşmış olması virüsün yayılma hızını artırdığını gösteriyor.

Güncel verilere göre 84 bin 119 kişiye bulaşan yeni tip corona virüsü, şu ana kadar 2 bin 871 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Şu anda insanlar üzerinde yayılarak yeterince korku salan Kovid-19, hayvanlar arasında da yayılmaya başlarsa kontrol edilemez bir hal alabilir.