İstanbul Havalimanı'nda Kırmızı Bant Uygulaması Başladı

Corona virüsünün yayılmasında etkili olan alanlardan biri de havalimanları. Bu nedenle Havalimanlarında virüs salgınına karşı ekstra önlemler alınmak durumunda kalınıyor. İstanbul Havalimanı’nda corona virüsü salgını dolayısıyla kırmızı bant uygulaması başladı.

Corona virüsünün yayılması için en etkin yerler kalabalık ortamlardır. Özellikle insanların seyahat etmek için kullandıkları havalimanları, otogarlar, tren istasyonları gibi yerler, hastalığın yayılmasına katkıda bulunuyor olabilir. Uzmanların önerdiği önlemlerin yanında bu alanlarda başka önlemlerde alınmak durumda kalınıyor.

Ülkemizde de corona virüsü vakalarının artması havalimanlarında ek önlemler alınmasına neden oluyor. İstanbul Havalimanı’nı işleten İGA firması, corona virüsü ile mücadele için İstanbul Havalimanı’nda kırmızı bant sisteminin uygulanması kararını aldı.

Kırmızı bant uygulamasında, havalimanındaki arama noktalarında sıraya giren insanlar kırmızı bantların arkasında sıraya girecekler. Bu kırmızı bantlar insanların arasında bir mesafe kalmasına neden olacak. Koruyucu maskelerin kullanılması, dezenfektanlarla ellerin temizlemesi ile beraber kırmızı bant uygulaması da virüsün yayılması önünde bir engel olabilir.