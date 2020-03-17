Corona Virüsü Karantinasında Sık Sorulan 13 Soru ve Cevabı

Çin'in Wuhan kentinden yayılan ve tüm dünyada binlerce ölüme neden olan Corona virüsü, birçok ülkede hayatı durma noktasına getirdi. Gelin bu salgında evde kalanların sıkça sorduğu sorulara ve cevaplarına yakından bakalım.

Dünya genelinde toplam vaka sayısı 200.000'e yaklaşırken ölü sayısı da 8.000'e ulaşmak üzere. Corona virüsünün yayılmaya devam etmesi, çok sayıda ülkeyi çeşitli önlemler almaya itti. İtalya ve İspanya gibi ülkeler karantina uygulaması başlattı.

Sağlık yetkilileri; halkı toplu alanlardan uzak durmaları, virüs taşıyanların kendilerini karantinaya almaları, hastalık belirtisi olanların da bu konuda şeffaf olmaları yönünde tavsiyelerde bulunuyor. Diğer taraftan Corona virüsüne karşı alınan önlemlerin bir kısmı, günlük hayatın akışını aksatacak düzeyde. Bu süreçte sıklıkla sorulan 13 soru ve cevabı sizler için derledik.

1. Spora gitmeli miyim?

Mümkün olduğunca kapalı, havasız ve çok sayıda insanın bulunduğu yerlerden uzak durun. Toplu ortamlarda nefes alış verişi daha sık olduğundan bu durum tehlike arz edebilir. Mümkünse, alternatif bir yol olarak evde sporunuza devam edebilirsiniz.

2. Köpeğimi gezdirmeye çıkarabilir miyim?

Bu sorunun cevabı evet ancak bir şartla. Mümkün olduğunca az insanın olduğu ya da hiç kimsenin olmadığı yerleri tercih edin. Salgının yaşandığı bir dönemde insanlarla ne kadar az temas kurmazsak sağlığımız için o kadar iyi.

3. Gereğinden fazla tuvalet kağıdı almalı mıyım?

Buna hiç gerek yok. Evinizdeki tuvalet kağıtlarını bitirmediyseniz ya da tükenmek üzere değilse ihtiyacınızı giderecek kadar almanızda fayda var zira bizden sonra o markete gidip rafı boş görebilecek insanlar mağdur olabilir. Onların da ihtiyacı olduğunu unutmayalım.

4. Evde kalın:

Olası hasta insanlarla temasta bulunma durumunu göz önüne alarak zorunlu hâller dışında mümkün olan en uzun süre boyunca evde durmakta fayda var. Dışarı çıkmak gerekiyorsa diğer insanlarla aramızdaki mesafe en az 1 metre olmalı.

5. Market alışverişine gitmeli miyim?

Evde yeterli meyve, sebze ve diğer ürünleriniz yoksa tabii ki alışveriş yapmalısınız fakat bu durum, yağma seviyelerine ulaşmamalı. Bir kez daha vurgulamak gerekirse diğer insanların da sizin alacağınız ürün ya da ürünlere ihtiyaç duyduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Ayrıca alışveriş yapmak için nispeten daha az insan yoğunluğunun olduğu saatleri tercih etmeliyiz.

6. Kuaföre gitmeli miyim?

Tüm bakım ve diğer elzem olmayan randevularınızı erteleyin ya da iptal edin. Zorunlu olmadıkça bunları gerçekleştirmenin ne sizin sağlığınıza ne de başkalarına faydası olmayacaktır.

7. Peki ya yemek siparişi...

Dışarıda toplu alanda bulunmaktan çok daha iyidir. Sipariş vereceğiniz firmadan, yiyeceği kapıya bırakmasını isteyin. Böylece kuryeyle karşı karşıya gelmeyecek ve solunum yolu temasından kaçınmış olacaksınız.

8. Doğum günü partilerine gidebilir miyim?

Doğum günü kutlamaları, düğünler, toplantılar ve hatta çocukların oyun buluşması gibi etkinliklerde yer almayın. Elinizdeyse ve zorunlu programlar değilse iptal edin.

9. Restorana gitmeli miyim?

Eğlence mekanları, kafeler, restoranlar gibi insanlarla yakın mesafede bulunacağınız ortamlardan uzak durun. Yemeğinizi evde yiyin.

10. Biriyle buluşmaya gidebilir miyim?

Zorunlu değilse tabii ki iptal etmenizi tavsiye ediyoruz. Zorunluysa buluşma durumunda el sıkışmıyoruz. Aradaki mesafeyi koruyoruz. Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonraysa ellerimizi sık sık yıkıyoruz. Ellerimizi yüzümüze dokundurmuyoruz.

11. Apartmandaki toplu alanları kullanabilir miyim?

Halk sağlığı önerilerini okumayı unutmayın. Arada en az 2 metrelik mesafe olmalı. Bir kez daha hatırlatacak olursak ellerimizi yıkamayı da unutmayalım.

12. Koşuya gidebilir miyim?

Sürekli evde kalmak insanı bunaltabilir. Canınız sıkıldıysa ve virüs taşımıyorsanız açık havada diğer insanlardan uzak kalmak şartıyla yürüyüşe çıkabilir veya koşu yapabilirsiniz. Temas gerektiren sporlardan da uzak kalmanız gerektiğini unutmayın.

13. Arkadaşlarımla akşam yemeği yiyebilir miyim?

Akşam yemeği ve diğer toplu etkinliklerden uzak durun. Bu gibi yakın mesafede bulunmayı gerektiren sosyal etkinlikleri iptal edin ya da erteleyin.

Bonus:

Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyeleriyle bitiriyoruz: