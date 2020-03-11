Corona Duyurusundan Sonra Marketlerin Rafları Boşaldı

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının görüldüğünün dün gece Sağlık Bakanı tarafından açıklanmasının ardından insanlar marketlere akın ettiler. Marketlerdeki yoğunluğun ardından boşalan rafların görüntüleri, yaşanan paniğin kanıtı gibiydi.

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının tespit edildiğinin açıklanması üzerine insanlar önlem almaya başladılar. Yetkililerin bir vakanın görülmesinin virüs salgını anlamına gelmeyeceğini açıklamasına rağmen vatandaşlar gıda, temizlik ve dezenfektan maddeleri stoklamaya başladılar.

Marketlerde ortaya çıkan görüntüler ise şaşkınlık verici düzeyde. İzmir Bostanlı’da bulunan bir Migros’ta çekilen fotoğrafta gıda, temizlik ve dezenfektan maddelerin olduğu rafların tamamen boşalmış olduğu görülüyor. İzmir dışında birçok şehirde de insanların, virüs salgını ihtimaline karşı önlem almak için marketlere yöneldikleri görülüyor.

Türkiye’nin dört bir tarafından çekilen fotoğraflar diğer marketlerin durumunun da benzer olduğunu gösteriyor. Özellikle İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirlerdeki marketlerde gıda ve temizlik malzemelerinin bulunduğu raflar boşaldı.

Uzmanların kolonyanın virüsten korunma önlemlerinde işe yarayacağını söylemesi üzerine kolonya üreticisi Eyüp Sabri Tuncer’in Ankara Ulus’ta bulunan mağazası önündeki sokağa taşan kuyruklar, sosyal medyada gündem oldu. BİM, A101 ve ŞOK gibi marketlerde kolonya stoklarının tükendiği iddia ediliyor.

Marketlerdeki yoğunluğun ne kadar süre bu şekilde devam edeceğini tahmin etmek zor. Ancak Sağlık Bakanlığı yetkilileri, tespit edilen corona virüsü vakasının salgına dönüşmeyeceğini açıkladılar. Virüs tespit edilen kişinin Avrupa'dan geldikten sonra çok fazla insanla görüşmemiş olması ve yakın çevresinin karantina altına alınması, virüs salgını ihtimalini düşürecek sebepler olarak gösteriliyor.