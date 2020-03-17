Japonya'da Öğrenciler Minecraft'ta Mezuniyet Düzenlediler

Corona virüsü salgınının büyümesi üzerine birçok ülkede okullar kapanmak zorunda kaldı. Japonya’da da salgın nedeniyle okulların kapanması üzerine öğrenciler, mezuniyet törenlerini Minecraft’ta yaptılar ve sosyal medyada paylaştılar.

Corona virüsü salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin arasında okulların tatil edilmesi de yer alıyor. Okulların tatil edilmesi, bazı öğrencileri mutlu ederken, özellikle mezuniyet törenine katılacak öğrenciler tabii ki bu durum karşısında üzülüyorlar. Ancak çağımızın imkanları öğrencilerin evlerinden mezuniyet törenlerine katılmalarına izin veriyor.

Backyennew isimli bir Twitter kullanıcısı, ilkokula devam eden oğlunun Minecraft’ta katıldığı mezuniyet töreninin fotoğraflarını ve videolarını yayınladı. Minecraft’ta düzenlenen bu mezuniyet törenini okul yönetimi planlamadı. Öğrenciler kendi aralarında karar alıp, yaratıcılıklarını konuşturarak bu sanal töreni düzenlediler.

Minecraft’taki mezuniyet töreni için hazırlanan salon oldukça güzel görünüyor. Salon konusunda iyi bir iş çıkaran öğrenciler, aynı zamanda Minecraft karakterlerini de en iyi şekilde giydirerek törene getirdiler.

Backyennew'in oğlunun ve arkadaşlarının Minecraft'ta düzenlediği mezuniyet töreni Twitter kullanıcılarının da dikkatini çekti. İnsanlar çocukların bu şekilde mezuniyet töreni düzenlemesinin sempatik olduğunu söyledi.