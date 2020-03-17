Corona Virüsü Nedeniyle Dünyanın En Uzun Uçuş Rekoru Kırıldı

ABD'nin Corona virüsüyle mücadele kapsamında koyduğu seyahat yasakları nedeniyle Los Angeles'a iniş yapamayan bir uçak, dünyanın en uzun uçuş rekorunu kırdı. Fransız Polinezyası Tahiti'den Paris'e direkt olarak gerçekleştirilen bu uçuş, 15.715 kilometre olarak ölçüldü.

Corona virüsü pandemisi, şu ana kadar dünya genelinde pek çok uçak seferinin iptal edilmesine ve ülkelerin hava sahalarını kapatmasına neden olmuştu. Geçtiğimiz gün yaşanan yeni bir olay ise belki de Corona virüsünün en beklenmedik sonuçlarından biriydi zira bu vesileyle dünyanın en uzun ticari uçuş rekoru el değiştirmiş oldu.

Fransız Polinezyası’na ait bir havayolu şirketi olan Air Tahiti Nui tarafından gerçekleştirilen bu uçuş, 14 Mart tarihinde Tahiti’den Fransa’nın başkenti Paris’e kadar toplamda 15.715 kilometre boyunca iniş yapmadan gerçekleştirildi. Fransa’nın Pasifik’teki denizaşırı topraklarından ana karasına yapılan 15.715 kilometre uzunluğundaki bu uçuşla birlikte Singapur-Newark arasındaki 15.343 kilometrelik uçuş rekoru da geçilmiş oldu.

ABD, Corona virüsü nedeniyle Fransa’ya seyahat yasağı getirmişti:

Rekor kıran bu uçuş, ABD’nin Corona virüsünün yayılmasıyla mücadele etmek için uyguladığı seyahat yasaklarının doğrudan bir sonucuydu. ‘TN064’ sefer numarasıyla gerçekleştirilen uçuşta normal şartlar altında Tahiti’nin başkenti Papeete’den başlayarak Los Angeles’ta bir mola veriliyor ve tekrardan havalanarak Paris’e gidiliyordu.

ABD’nin koyduğu yasaklar neticesinde Los Angeles’a iniş yapamayan Boeing 787-9 tipi uçak, düşük yük faktörü de dikkate alınarak yakıt ikmali yapmadan doğrudan Paris’e doğru devam etti. Şirkete göre toplamda 16 saat 30 dakika süren bu yolculuk bir sefere mahsustu. Bu konuda CNN Travel’a açıklama yapan Air Tahiti Nui sözcüsü, “Bu uçuş istisnai bir temelde ve Covid-19 salgını karşısında Amerikan yetkililer tarafından dayatılan kısıtlamalar dahilinde gerçekleştirildi” dedi.

Singapur Havayolları tarafından gerçekleştirilen bir önceki uçuş rekoru, Singapur ile Newark arasında yapılan 15.343 kilometrelik yolculuğa aitti ve toplamda 18 saat 30 dakika sürmüştü. Bir başka en uzun mesafeli uçuşlardan olan Auckland-Doha uçuşu ise toplamda 17 saat 50 dakika sürmüş ve yere değmeden 14.535 kilometre boyunca seyahat edilmişti.