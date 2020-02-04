Çin'de Corona Virüsü Nedeniyle 426 Kişi Hayatını Kaybetti

Dünyanın birçok yerinde güvenlik önlemleri alınmasına yol açan ve büyük bir hızla yayılan Corona virüsü can almaya devam ediyor. Çin'de ilk olarak Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 426'ya ulaştı.

Çin'de Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybeden insanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Hubei eyaleti sağlık komisyonundan yapılan açıklamada, ilk olarak Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Corona virüse bağlı ölümlerin ülke genelinde 426'ya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, Hubei eyaletinde 64 yeni can kaybının meydana geldiği ve 2 bin 300 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi. Böylelikle dünya genelindeki toplam vaka sayısı 19 bin 345'e yükseldi. Bununla birlikte yaklaşık 2 bin hastanın durumunun kritik olduğu bilgisi verilen açıklamada, 400 kadar hastanın tedavi edildiği kaydedildi.

Corona virüsü, ilk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde tespit edilmişti. Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'na giden 27 kişide daha hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı. Ülkede yeni tip Corone virüsüne yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik diziliminin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair sonuçlar elde edilmiş ve yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Wuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Wuhan olmak üzere Hubei eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durduruldu. Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya aldı ve Dünya Sağlık Örgütü 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan etti.

Corona virüsü küresel ticareti de vurdu ve birçok şirket Çin'deki ofislerini kapattı. Ayrıca Çin, dünyanın en büyük ürün ihracatçısı olduğundan, ülkedeki üretim ve satış eksikliği, uluslararası ticareti ciddi ölçüde etkiliyor.