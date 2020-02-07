Corona Virüsünün Yayılmaması İçin Hubey Eyaleti Feda Edildi

Çin’de ortaya çıkan ve giderek daha fazla kişiye yayılan Corona virüsüyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Dr. Yang Gonguan, Hubey’in feda edildiğini ancak bunun, virüsle mücadele için gerekli bir adım olduğunu söyledi.

Corona virüsü hâlâ durdurulabilmiş değil ve virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Resmi rakamlara göre 638 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüsle ilgili Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Eski Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yang Gonghuan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dr. Yang Gonghuan, Wuhan’da bulunan doktorların Hubey eyaletinin feda edilmesi gerektiğini itiraf ettiklerini dile getirdi. Dr. Gonghuan, daha sonraysa Corona virüsüyle mücadeleyi bir savaşa benzetti.

Alınması gereken zor kararlar:

Habertürk’ün Daily Star gazetesine dayandırdığı haberine göre Çin, dünyayı virüsten korumak amacıyla uzun süredir karantina altında bulunan 11 milyon nüfusa sahip Wuhan kentini feda etti. Virüsle mücadeleyi savaşa benzeten Dr. Gonguan, şu ifadeleri kullandı: “Eyalet tamamen kontrol altına alınmamış olsaydı, insanlar yardım almak için ülkenin dört bir yanına gidecekti ve salgın, tüm ülkeyi ele geçirecekti. Karantina; Hubey ve Wuhan’a çok fazla zorluk getirdi ancak yapılacak en doğru şeydi. Bu, savaşmak gibi… Bazı şeyler zor ancak yapılması gerekiyor.”

Hubey eyaletinde çalışan bir doktor; maskeleri, eldivenleri ve koruyucu kıyafetleri tasarruflu bir şekilde kullanmaları gerektiğinin tavsiye edildiğini söylerken tuvaletlerde içme suyunun kullanımından kaçınılması gerektiğini ifade etti. Kendilerine aşırı yüklenildiğini ifade eden doktor, “Bence henüz enfeksiyonların zirvesine ulaşmadık” ifadelerini kullandı.

Doktor, alınan karantina kararıyla ilgili olarak ise şu ifadeleri de ekledi: “Bazıları Hubey’in feda edildiğini söyleyebilir ancak bu, virüsün etkili bir şekilde başka yerlere yayılmasını engelledi.”