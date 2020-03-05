Corona Virüsünden Korunmak İçin Alınan İlginç Yöntemler

Çin anakarasında corona virüsü hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. On binlere kişiyi etkisi altına alan virüs salgınına karşı insanlar, çeşitli yöntemlerle kendilerini korumaya çalışıyorlar.

Corona virüsü verilen bütün mücadeleye rağmen dünyanın birçok yerine etkisini göstermeye devam ediyor. Virüs şu ana kadar dünya genelinde on binlerce insana bulaştı ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Hızla yayılan corona virüsü şu ana kadar 60 ülkede görüldü. Virüsün ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin, virüsten en fazla etkilenen ülke oldu. Virüs bulaşan 95.000 insan ve virüs nedeniyle hayatını kaybeden 3.300 insanın çoğunluğu Çin’de bulunuyor. Çin yönetimi, virüs salgınını durdurmak ve tedavisini bulmak için çalışmalara devam ediyor. Yönetimin yöntemleri ile beraber yerel halk da kendi yöntemleriyle virüs bulaşmasını engellemeye çalışıyorlar.

Corona virüsünün yayılmasını engellemek için uzmanların önemli uyarılarından bir tanesi de insanların çok fazla birbirlerine yaklaşmamasıydı. Çin gibi kalabalık bir ülkede bu biraz daha zor olmakla beraber yapılan mekan düzenlemeleri ile insanların birbirleriyle olan teması azaltılmaya çalışılıyor. Özellikle restoranlarda masalar birbirlerinden şeffaf plastik yapılar ayrılıyor.

Bazı meslek grupları ise kendi mesleklerinin yapısı dolayısıyla insanlara yakın olmak zorundalar. Kuaförler, işlerini yapmak için insanlara yakın olmak durumundalar. Ancak virüs salgını Çinli kuaförlerin farklı çözümler bulmasına neden oldu. Kuaförler geliştirdikler basit aletlerle insanların saçlarını daha uzak mesafeden kesmeye başladılar.

Virüsün yayılmasında, kullanımda olan paraların da etkili olabileceği düşünülüyor. Çinli yetkililer bu nedenle kullanılan banknotları dezenfekte etme kararı aldılar. Banknotlar, banka şubelerinde ultraviyole ışık altında, yüksek sıcaklıkta dezenfekte ediliyor. Dezenfekte işleminden geçirilen paralar, 14 gün boyunca karantina altında tutuluyor. 14 günlük karantinanın ardından paralar tekrar kullanıma sokuluyor.

Corona virüsü, Avrupa’da ve Türkiye’nin komşusu olan İran’da da görüldü. Virüsten korunmak için ellerin sürekli yıkanması gerekiyor. Uzmanların uyarısına uyarak kalabalık ortamlardan uzak durulmalı ve insanlarla yakın temastan kaçınılmalı.