Corona virüsünün ilk tespit edildiği ve şu an virüsle en fazla mücadelenin verildiği yer olan Wuhan’dan bir hastane hastaların yaşadıklarını bir rapor halinde yayınladı. Virüsten etkilenenlerin tespit ettikleri ilk belirtiler ve hastanede virüsün tespit edilmesi süreci raporda anlatıldı.

Corona virüsü Wuhan’da ortaya çıktığı andan itibaren yaklaşık 43.000 insanı etkiledi ve 1000'in üzerinde insan virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden insan sayısının her gün artması, corona virüsünü SARS’tan daha etkili hale getirdi.

Karantina altına alınan 15 şehir de dahil olmak üzere Çin’in dört bir tarafındaki hastanelerde corona virüsüne karşı mücadele sürüyor. Corona virüsünden etkilenen hastaların tedavisinin devam ettiği hastanelerden birisi olan Wuhan Üniversitesi Zhognan Hastanesi, corona virüsünden etkilenen 138 hastanın tedavisi hakkında bir rapor açıkladı.

Zhiyong Peng isimli doktorun yönetiminde hazırlanan raporda, 40 sağlık personeli ve 17 hastanın hastanede corona virüsüne yakalandığını bildiriliyor. Bu sayı, hastaneye corona virüsü nedeniyle başvuran hasta sayısının yüzde 40’ını oluşturuyor.

Açıklanan rapora göre Zhognan Hastanesi’ne başvuran hastaların yüzde 34’ü iyileşerek hastaneden ayrıldı. Corona virüsü nedeniyle hastaneye başvuruda bulunan insanların ise yüzde 4.3 hayatını kaybetti. Geri kalan insanların tedavisine ise hastanede devam ediliyor.

Yayınlanan raporda hastalığın aşamaları hakkında da bilgi verildi. Hastaneden yayınlanan rapora göre hastalığın en erken belirtisi yüksek ateş. Yüksek ateşle beraber halsizlik ve kuru öksürük de hastalığın erken belirtileri arasında yer alıyor. Bütün hastalarda yaygın olmamakla beraber bazı hastalarda ilk aşamalarda ishal ve bulantı da gözlendi.

Zhognan Hastanesi’ne corona virüsünden etkilenerek başvuran insanların, ilk belirtilerin görülmesinden 7 gün sonra başvurduğu anlaşıldı. Bu 7 günlük süre zarfında hastalar, nefes almakta da zorlanmaya başladılar.

Corona virüsü şüphesi ile hastaneye başvuran insanlarda virüs olup olmadığının tespiti için bir test uygulanıyor. Testlerinde corona virüsüne rastlanan insanlar tedavi için hastaneye yatırılıyorlar. Hastanın hastaneye girişinin ardından CAT tarayıcısı ile hastanın göğüs bölgesi taranıyor. Corona virüsünden etkilenen insanların akciğerlerinde gölgeli lekeler gözleniyor.

Wuhan’da bulunan hastaneden açıklanan rapora göre corona virüsünden etkilenen insanlardan yüzde 25’i akut solunum sıkıntısı semptomları (ARDS) nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi edildi. ARDS, böbrekler başta olmak üzere organların iflas etmesine neden olabiliyor.

Corona virüsünden etkilenen insanların tedavisi adına şu an için etkisi kesinleşmiş bir ilaç yok. Wuhan’daki insanların tedavisinde oseltamivir adı verilen bir antiviral ilaç kullanılıyor. HIV virüsünün tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar da hastanelerde tedavi için denendi. Virüs nedeniyle daha büyük sağlık sorunu yaşayan bazı hastalara oksijen tedavisi de uygulandı.

Açıklanan rapora göre yaşlı insanlar corona virüsüne genç insanlardan daha kolay yakalanıyorlar. Zhognan Hastanesi’ne 22 ile 92 yaş arasında insanlar başvurdular. Corona virüsü nedeniyle hastaneye başvuran insanların yaş ortalaması ise 56 olarak belirlendi.