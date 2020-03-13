Corona Virüsünü Atlatan Hasta Tüm Süreci Anlattı

Çin’de yaşayan İngiltere vatandaşı Conor Reed, koronavirüsün neden olduğu COVID-2019 hastalığını atlatan 68.000 insandan sadece biri. Yaşadığı üç aşamalı hastalık sürecini BBC’ye anlatan Conor Reed, salgının griple karıştırılmaması ve ciddiye alınarak önlemlerin artırılması konusunda önemli bilgiler de paylaştı.

Çin’in Vuhan kentinde başlayıp yaklaşık 2,5 ay gibi kısa bir sürede tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs (SARS-CoV-2), güncel rakamlara göre 128.000’den fazla kişide tespit edildi. Bu kişilerden 68.000’den fazlası ise virüsün neden olduğu COVID-2019 hastalığını atlattı. Hastalığı atlatan bir İngiltere vatandaşı ise yaşanan tüm süreci BBC’ye aktardı.

Salgının sıfır noktası Vuhan’da yaşayan Conor Reed, koronavirüsü testi pozitif çıkmadan önce hastalığın tüm belirtilerini geçirdiğini belirtiyor. COVID-2019’u üç aşamada atlattığını açıklayan Reed, önce soğukalgınlığı ardından grip ve son olarak da şiddetli bir zatürre geçirdiğini açıklıyor.

"En başta olağan bir soğuk algınlığı gibi başladı. Ardından grip ve zatürre geldi. Grip belirtileri gösterdiğimde kamyon çarpmış gibi oldum"

Reed, söz konusu 3 aşamalı süreci toplamda 1 ayda yaşadı. Bu süre zarfında ise belirtilerin hafif olduğu dönemlerde durumu çok da ciddiye almadı. Ancak grip aşamasına geldiğinde ağırlaşan belirtilerden dolayı bir sağlık merkezine gidip, kalan süreci hastalığı atlatana dek karantina altında geçirdi.

Yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2; nefes darlığı, öksürük ve yüksek ateş belirtileriyle kendisini gösteriyor. Hastalar bu süreçte solunum sistemi kaynaklı problemlerden dolayı grip ve ağır zatürre yaşayabiliyorlar. Bağışıklık sistemi güçsüz olan bireylerde ise virüsün neden olduğu yıkım, etkisini daha da şiddetli hissettiriyor.

Koronavirüse karşı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan evde karantina kuralarına buradan, salgına karşı tüm bilinenler ve alınması gereken önlemlere buradan, Dr. Mehmet Öz’ün konuya ilişkin açıklamalarına ise buradan ulaşabilirsiniz.