Bir Adam, Corona Virüsünü Başkalarına Bulaştırmak İstedi

Corona virüsü, can almaya devam ederken virüsle ilgili can sıkıcı haberler gelmeye devam ediyor. Japonya’nın Gamagori kentinde corona virüsü testi pozitif çıkan ama hiçbir hastalık belirtisi göstermeyen bir adam, onlarca insanın bulunduğu iki bara giderek virüsü başkalarına bulaştırmak istedi.

Japonya’nın Gamagori şehrinde meydana gelen olayda, 50 yaşlarındaki bir adam corona virüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu. Adama yapılan corona virüsü testleri pozitif çıkmasına rağmen adamda herhangi bir hastalık belirtisi olmadığı için hastaneden kendi kendini tecrit etmesi söylenerek eve gönderildi.

Corona virüsü testi pozitif çıkan adam, hastanedeki görevlilerin uyarılarını görmezden gelerek hastaneden çıktıktan sonra bir taksiyle bara gitti. Adam, taksiye binmeden önce akrabalarına virüsü başkalarına bulaştıracağını söyledi.

Hastaneden ayrılan adam o gün iki bara gitti. İlk bardan ayrılan adam başka bir bara daha giderek insanlara kasıtlı olarak virüsü bulaştırmaya çalıştı. Olaydan haberi olan polis ekipleri adamı yakalamak için bulunduğu barlara gittiler ama adam çoktan evine gitmişti. Evinde yakalanan adam polis ekipleri tarafından yakalandı ve bir tıp merkezine götürüldü.

Adamın gittiği barlardaki insanlar, corona virüsü testi için bir tıp merkezine götürüldü. Barda çalışan insanlar ve bara eğlenmek için gelen insanların tamamı corona virüsü testinden geçirildi. Barlarda bulunan insanlarda corona virüsüne rastlanıp rastlanmadığına dair şimdiye kadar bir açıklama yapılmadı.

Japonya’da meydana gelen bu olay corona virüsüne karşı alınacak önlemlerin daha da sıkı hale getirilmesi gerektiğini gözler önüne sermiş oldu. Zaten birçok ülke, virüs tehdidin arttığı bu günlerde virüse karşı sıkı önlemler almaya başladı.

Avustralya, Vietnam ve ABD gibi birçok ülke yakın zamanda Çin’e seyahat etmiş veya Çin’den gelen insanların ülkeye girişlerini yasakladılar. Ürdün ve Lübnan gibi ülkeler Avrupa’da corona virüsünün en yoğun görüldüğü ülke olan İtalya’dan gelen insanların ülkeye girişini yasakladılar.

Alınan önlemlere rağmen corona virüsü yayılmaya devam ediyor. Virüs şu ana kadar 100.000’in üzerinde insanın enfekte olmasına neden oldu. Virüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı 3.500’i geçti.