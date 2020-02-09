Vietnam'da Yeni Corona Virüsü Hastanesi İnşa Edildi

Yüzlerce insanın canını alan, on binlerce insan tarafından taşınan Corona virüsünü kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Çin'in 10 günde inşa ettiği bin yataklı hastaneden sonra başka bir ülkeye iki hastane daha açıyor. Bu hastanelerden biri henüz hizmet vermese de tamamlandı, diğerinin inşası ise sürüyor.

Bildiğiniz üzere Corona virüsü, dünyanın 2020 yılına endişeyle başlamasına neden olmuş ve hâlâ tam olarak kontrol altına alınamamış bir virüs. Son derece tehlikeli olan virüs, son verilere göre 811 insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Yakın zamanda Çin’de ‘Yeni koronavirüs zatürresi NCP’ olarak adlandırılan viral enfeksiyonun dünyaya yayılmadan Çin’de kontrol alınması için çalışmalar sürüyor.

Bir süre önce virüsün ilk ortaya çıktığı Wuhan kentinde, 10 günde bin yataklı bir hastane inşa edilmişti. Bu hastanenin ne kadar işe yaradığı tartışılır ancak faydası olmuş olacak ki Vietnam’da da benzer bir hastane üzerinde çalışmalar sürdürülüyor. Ho Chi Minh şehrinde 300 yataklı bir geçici hastanenin inşası tamamlandı. Hastanenin haftaya hasta kabul etmeye başlaması planlanıyor. Hastanenin diğer şubesi için çalışmalar sürüyor.

Virüsün kontrol altına alınması adına yoğun çalışmalar sürüyor

Bölge belediyesinin sağlık departmanı daha önce iki şubeden oluşan geçici bir hastane inşa edileceğini duyurmuştu. Tahminen 11 milyon dolara mal olan geçici hastane şubelerinden ilki, şehir merkezinin 30 kilometre uzağına kuruldu. Cu Chi bölgesindeki henüz işlevine başlamamış olan hastanede 20’si yoğun bakım yatağı olmak üzere 300 yatak bulunuyor.

Henüz inşası süren diğer şube ise şehir merkezinin 23 kilometre uzağında bulunuyor. Nha Be bölgesinde bulunan bu hastane, en az 10’u yoğun bakım yatağı olmak üzere 200 yatağı dahilinde barındıracak.

İkinci hafta tamamen hizmete açılacak

Cu Chi’deki hastanenin önümüzdeki pazartesi hizmete başlaması planlanıyor. Birçok insan ve devlet memuru hastanenin son hazırlıklarını tamamlamak için seferber olmuş durumda. Belediyenin sağlık departmanı başkan yardımcısı Tang Chi Thuong, hastanenin ilk hafta 100 yatakla hizmet vereceğini; diğer 200 yatağın ikinci hafta kullanılmaya başlayacağını söylüyor.