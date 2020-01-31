Corona Virüsünün İnsan Vücudunu Nasıl Etkilediği Açıklandı

Çin'in Wuhan kentinde patlak veren ve bugüne kadar 213 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsünün insan vücudunu nasıl etkilediği açıklandı. Sonuçlar, tedavi olan ilk 99 hasta üzerinde yapılan çalışmalarla ortaya çıktı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü, bugüne dek dünyanın dört kıtasında kendini gösterdi. Teyit edilen vaka sayısına göre yalnızca Çin’de 9.658 kişiye bulaşan Corona virüsü, dünya genelinde 9.776 kişide görüldü ve 213 kişinin ölümüne neden oldu.

Corona virüsü, bir önceki virüs tiplerine göre benzer semptomlara sahipti ancak bugüne dek bu virüsün insan vücudunda yarattığı etkiye dair net bir bilgi yoktu. Çin’de tedavi olan ilk 99 hasta hakkında yapılan ayrıntılı bir araştırma, Corona virüsünün vücutta yarattığı etkileri de gün yüzüne çıkardı.

İncelenen 99 hastanın hepsinde zatürre görüldü:

Jinyintan Hastanesi’nde ayrıntılı şekilde incelenen 99 hastanın hepsinde pnömoni (zatürre) görüldü. Tüm hastaların akciğerlerinde iltihap oluştuğu ve oksijenin havadan kana geçtiği küçük keselerin suyla dolduğu gözlemlendi. Hastaların 82’si yüksek ateşten, 81’i sürekli öksürükten, 31’i nefes darlığından, 11’i kas ağrısından, 8’i baş ağrısından ve 5’i ise boğaz ağrısından şikâyet ediyordu.

Corona virüsü nedeniyle ölen ilk iki hasta, uzun süredir sigara içmelerine ve akciğerlerinin zayıflamasına rağmen herhangi bir olumsuz belirti göstermemişti. Hayatını kaybeden ilk hasta, 61 yaşında erkek bir bireydi. Hasta, hastaneye getirildiğinde kendisine zatürre teşhisi konmuştu.

61 yaşındaki hastada akut solunum sıkıntısı bulunuyordu. Hastanın akciğerleri, vücudunu hayatta tutmak için yeterli oksijen sağlayamadı. Solunum cihazına bağlanan hastanın akciğerleri tamamen iflas etti ve ardından kalbi durdu. İkinci hasta da 69 yaşındaydı ve onda da aynı şekilde akut solunum sıkıntısı mevcuttu.

Hastaların canlı hayvan pazarıyla yakından ilişkisi vardı:

Çin’in Wuhan kentinde patlak veren Corona virüsünün, kentteki Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarı’nda satılan canlı hayvanlardan yayıldığı öngörülmekte. Bu pazar ile hasta olan kişiler arasındaki bağlantı da bu öngörünün doğru olma ihtimalini bir hayli yükseltiyor.

Corona virüsünden muzdarip olan 99 hastanın 49’unun pazarla doğrudan bağlantısı olduğu öğrenildi. Bu hastaların 47’sinin dükkan sahibi ya da tezgahtar olduğu, ikisinin ise pazardan alışveriş yaptığı tespit edildi. Bu veriler ışığında virüsün canlı hayvan pazarından çıkmış olduğu söylenebilir.

Bahsettiğimiz 99 hastanın çoğu, orta yaş grubunda yer alıyor. 99 hasta arasında yer alan 67 erkek hastanın ortalama yaşı 56. İlk 99 hastaya bakıldığında virüsün kadınlarda daha az görüldüğü söylenebilir ancak Çin’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre virüsün kadınlarda görülme oranı da erkeklere yaklaşmış durumda.

Corona virüsü erkeklerde daha yaygın görüldü:

Kadın ve erkek arasındaki orantısızlığın nedeni olarak iki muhtemel sebep gösteriliyor: Ya erkekler kadınlardan daha ağır hastalık geçirdi ve bu nedenle hastanede tedavi görmeleri gerekti ya da salgın başladığında sosyal ve kültürel nedenlerle erkeklerin virüse yakalanma olasılığı daha yüksekti. Bu konuda Wuhan’daki Jinyintan Hastanesi’nden Doktor Li Zhang’dan da açıklama geldi. Zhang, şöyle bir açıklamada bulundu:

“Kadınların viral enfeksiyonlara karşı duyarlılıklarının daha az olması, bağışıklıkta önemli bir rol oynayan X kromozomundan ve cinsiyete özel hormonlardan kaynaklanıyor olabilir. Bu da kadınların bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olmasında önemli bir rol oynuyor.”

Çoğunlukla orta yaş aralığında yer alan 99 hastanın birçoğunda 'bağışıklıklarının zayıf olması' sonucu gelişen ve vücutlarını virüse karşı savunmasız hâle getirebilecek başka hastalıklar da görüldü. Hastaların 40'ının kalplerinde ya da kan damarlarında sorun olduğu tespit edildi. 12 kişinin ise diyabet hastası olduğu açıklandı.