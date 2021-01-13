CoronaVac Aşısı İçin 'Acil Kullanım Onayı' Verildi

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı ile ilgili yeni bir duyuru yaptı. TİTCK, halk sağlığını ciddi anlamda tehdit eden COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak olan CoronaVac aşısı için 'Acil Kullanım Onayı' verdi.

Ülkemiz de dahil olmak üzere dünyanın neredeyse her yerinde COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında aşılar yapılmaya başlandı. Türkiye'de ise Sinovac tarafından geliştirilen ve yüzde 91,25 oranında etkinlik gösterdiği açıklanan CoronaVac aşısı yapılmaya başlandı. Analizleri tamamlanan CoronaVac aşısını olan ilk kişi ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanmış olan CoronaVac aşısı için 'Acil Kullanım Onayı' verdi. Yapılan açıklamalarda Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen COVID-19 hastalığıyla mücadele kapsamında kullanılması planlanan "CoronaVac 600 SU/0,5 ml IM Enjeksiyon Süspansiyon İçeren Flakon" isimli aşının halka hızla ulaşması için 'Acil Kullanım Onayı' kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Numuneler 14 gün boyunca incelendi:

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yaptığı açıklamada numunelerin 14 gün boyunca incelendiğini açıkladı. TİTCK, "Bu kapsamda bilimsel veriler değerlendirilirken, bir yandan da ülkemize ulaşan numuneler kurumumuz laboratuvarlarında 14 gün boyunca incelendi. Bilimsel değerlendirmeler ve incelemeler sonucunda Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca ilgili aşı için Acil Kullanım Onayı verilmiştir" açıklamasında bulundu.

İlk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu:

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yaptığı duyuruyla CoronaVac aşısına 'Acil Kullanım Onayı' verilmesinden sonra ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. Fahrettin Koca, "Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor" açıklamalarında bulundu. Bakan Koca'nın ardından Bilim Kurulu üyeleri de sıraya girerek aşı oldu.