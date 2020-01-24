CoronaVirüs Çin'de 830 Kişiye Bulaştı, 25 Can Aldı

Çin'de beliren yeni virüs çeşidi can almaya devam ediyor. Hâlihazırda 8.000 kişinin tıbbi gözetim altına alındığı belirtilirken virüs sebebiyle gerçekleşen ölümlerin sayısının 25'e yükseldiğine dikkat çekiliyor. Virüsün çıkageldiği Wuhan şehrinde ise hayat durmuş hâlde.

Yüzyıllar önce dünyamızda bulunan hastalıklara ne yazık ki bir tedavimiz yoktu. Ortaya çıkan salgınlar sebebiyle binlerce insan hayatını kaybediyordu. Günümüz şartlarında hastalıkların büyük kısmına her ne kadar tedavi yöntemi bulmuş olsak da zaman zaman yeni hastalıklar türeyebiliyor ve insan ırkının varlığını tehlikeye atabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde büyük ses getiren yeni salgın Çin Halk Cumhuriyeti'nden çıkageldi. Çin'in Wuhan şehrinde Aralık ayında saptanan yeni virüs çeşidinin 600 kişiye bulaştığı ve 17 kişinin ölümüne sebep olduğu, Çin yetkilileri tarafından açıklanmıştı. Bugün ortaya çıkan yeni bilgiler ışığında Wuhan KoronaVirüs'ünün 846 kişide bulunduğu ve toplamda 25 kişinin ölümüne sebep olduğu güncel olarak kayıtlara geçti.

Virüsün adını Dünya Sağlık Örgütü koydu.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2019-nCoV yani 2019 Novel CoronaVirus olarak adlandırılan yeni salgın, zatürre ve diğer akut solunum yolu hastalıkları ile benzer belirtilere sahip olmasıyla tanınıyor. Wuhan KoronaVirüs'ün Wuhan şehriyle sınırlı kalmadığı ve Hong Kong, Tayvan, Makao, Tayland, Güney Kore, Japonya ve ABD'de yaşanan vakaların resmi kayıtlara geçtiği belirtiliyor.

Devletler ise bu virüsün ülkelerine yayılmasını engellemek amacıyla havalimanlarında, özellikle Çin'den gelen yolcuları ve uçakları inceleme altına alarak, güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkardı.

Wuhan'da yaşayan halk için geçici olarak seyahat yasağı getirildi. Bu seyahat yasağı; tren, uçak, otobüs, deniz yolu, metro ve uzun yolculuk otobüslerini kapsıyor. Yetkililer bu virüsün yayılma ihtimalini en düşük düzeyde tutabilmek için bu kararı almak durumunda kaldılar.

Wuhan virüsü, 2002 yılında yine Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve dünya genelinde yaklaşık 800 kişinin ölümüne sebep olan Ağır Akut Solunum Sendromu olarak isimlendirilen SARS hastalığı ile aynı KoronaVirüs ailesinden geliyor.

Ebola virüsü ve SARS virüsünü dünya çapında yayılmaya başlamasıyla Google üzerinde artan "virüs maskesi" araması şu an için de ivmeli bir artış kaydediyor. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri ise ölümcül bir virüs olan Wuhan KoronaVirüs konusunda uluslararası toplum sağlığı acil durumu ilân etmek için vaktin daha erken olduğunu belirtiyor.