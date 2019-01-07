Corsair, uygun fiyatlı oyuncu faresi mottosuyla CES 2019'a katılım sağladı. Her keseye ve her bünyeye uygun modelleriyle dikkat çeken şirket, alanında oldukça iddialı görünüyor.

Corsair bu sene CES fuarına kablosuz ve güncellenmiş M65 RGB Elite modeli de dahil 3 yeni fare modeli ile geldi. 3 fare de RGB ışıklandırmasına sahip ve Corsair yazılımıyla uyumlu olarak çalışabiliyor. Ama asıl olay tabii ki fiyatında. Satın alınabilir düzeydeki oyuncu fareleri mottosuyla fuara gelen Corsair, Harpoon RGB Kablosuz modeli için 50$, Ironclaw RGB için 60$ fiyat etiketi koymuş durumda.

Corsair firmasının “Slipstream Kablosuz” teknolojisini kullanan Harpoon RGB Kablosuz modeli, 20 metreye kadar çekim gücüne sahip ve bağlantının zayıf olduğu durumlarda bile güzel tepkiler verebiliyor. Kablosuz teknolojinin geliştiği günümüzde; karışma, parazit veya bağlantı hızı gibi sorunlar pek kalmadı. Slipstream teknolojisi 0.5 ms gibi bir hız sunarken, farenin 99 gramlık ağırlığı ve sol tarafına konumlandırılmış bir çift tuş ergonomik bir kullanım sunuyor. Genel kullanım ve orta seviye oyunlar için ideal görünüyor.

Ironclaw RGB’ye gelecek olursak, karşımızda daha büyük bir fare görmemize rağmen ağırlığı sadece 105 gram. Daha önce diğer modellerde görmediğimiz PMW 3391 sensörü kullanan faremiz, 18000 CPI’ye kadar destek veriyor. Daha büyük fareye ihtiyaç duyan oyuncular için ideal görünüyor.

M65 RGB Elite modeline gelince; aslında geçen yıl çıkmış olan modelin şasesi M65’e çok benzse de ağırlıkta yapılan iyileştirmeler sonucunda 97 grama kadar düşmüş durumda. Eklenebilen ağırlıklarıyla bu fare,115 grama kadar çıkabiliyor. Sol tarafında iki uzun niper tuşu var ve Battle Royale oyunları için ideal görüüyor.

M65 RGB Elite Corsair firmasının sitesinde satışta olsa da diğer iki model bu ayın sonlarına doğru satılmaya başlanacak.