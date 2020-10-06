Corsair, İki Yeni Giriş Seviyesi Oyuncu Faresini Tanıttı

ABD merkezli donanım üreticisi Corsair, giriş seviyesi oyuncu faresi arayanlar için yeni kablolu ve kablosuz Katar Pro farelerini tanıttı. Her iki fare de genel olarak aynı özelliklere sahip olsa da tercih oyunculara kaldı.

Oyuncuların yakından tanıdığı bir donanım üreticisi olan Corsair, bugün giriş seviyesi oyuncu farelerine iki yeni üye daha ekledi. Corsair, kablosuz oyuncu faresi Katar Pro ve bu modelin kablolu versiyonunu tanıttı. Her iki model de aynı özelliklere sahip olurken seçim, oyuncuların tercihine kaldı.

Corsair'in yeni kablosuz oyuncu faresi, PixArt PMW3325 optik sensörüyle pek çok oyuncunun seveceği bir model olarak tanıtıldı. Kablosuz fare, 10.000 DPI hassasiyetiyle oyunculara geniş bir yelpaze sunuyor. Bununla birlikte farede bulunan Slipstream kablosuz teknolojisi, fareyi kablolu farelerden ayırt edilemez bir noktaya getiriyor.

Yeni kablolu ve kablosuz Corsair Katar Pro:

Oyuncular, kablosuz farelerin kablolu farelere göre daha fazla gecikmeye sahip olduğunu düşünse de bu düşünceler artık yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Corsair'in yeni oyuncu faresi de bu düşünceyi aklınızdan atmanızı sağlıyor. Kablosuz Katar Pro, 1 milisaniyenin altında tepki süresiyle farkı hissettirmiyor.

Yeni kablolu ve kablosuz Katar Pro oyuncu fareleri, altı programlanabilir tuşla ve üç DPI ön ayarıyla oyunculara sunulacak. Kablosuz model tek bir AA pille birlikte 135 saate kadar kullanım ömrü tanıyacak. Kablosuz model, yaklaşık 96 gram ağırlığa ve 64,2 x 115,8 x 37,8 milimetre ebatlara sahip olacak.

Corsair Katar Pro'nun kablolu modeliyse haliyle daha az bir ağırlıkla gelecek. Ultra hafif olarak nitelendirilen oyuncu faresi, yalnızca 69 gram ağırlıkta olacak. Kablolu model, kablosuz modelden farklı olarak 12.400 DPI hassasiyet seviyesine sahip olsa da geri kalan tüm özellikler aynı olacak.

Oyuncu farelerine çok para vermek istemeyenlerin isteyeceği bir model olan Corsair Katar Pro'nun kablosuz modeli 39,99 dolarlık (yaklaşık 300 TL + vergiler) fiyat etiketiyle bugünden itibaren alıcı bulacak. Kablolu modelin fiyat etiketiyse henüz açıklanmış değil. Bununla birlikte farenin ne zaman piyasaya sürüleceği de bilinmiyor.