Çorum’da Odunun İçinden 43 Yıllık Mektup Çıktı

Çorum'un İskilip ilçesinde, eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Bir vatandaş, fırında yakmak için aldığı odunların içinde bir şişe ile karşılaştı. İçinde şişe bulunan mektubu sahibine ulaştıran vatandaş, duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Çorum'un İskilip ilçesinde fırıncılık yaparak yaşamını sürdüren Salih Yiğit isimli bir vatandaş, fırınında yakmak üzere bir miktar odun aldı. Aldığı odunları yakabilmek için parçalayan Yiğit, bir odun parçasını kırdığında içerisinde para, fotoğraf ve mektup bulunan bir şişe ile karşılaştı. Olayın şokunu üzerinden attıktan sonra şişenin içini açan Yiğit, ilginç bir hikayenin parçası haline geldi.

Yiğit'e göre mektup, 150 yıllık bir evin tarihini anlatıyordu. Okuduklarından sonra mektubun kime ait olduğunu bulmak isteyen Yiğit, aynı mahallede yaşayan Vehbi Eryılmaz ve torunu Bahri Eryılmaz'la iletişime geçti. Durumu anlatan Yiğit, şişeyi gerçek sahiplerine teslim etti.

Odunun içinden çıkan, içinde mektup bulunan şişe

Mektubu alan Vehbi Eryılmaz, babası tarafından kaleme alınan mektubu okurken duygu dolu anlar yaşadı. Çünkü baba Eryılmaz, bu mektubu 43 yıl önce yazmıştı ve mektup bulunmadan yıllar önce hayatını kaybetmişti.

Yaşadığı olayla ilgili açıklamalarda bulunan Yiğit, şişeyi gördüğünde çok şaşırdığını ve mektubun gerçek sahibini bulmak için araştırma yaptığını söylüyor. Odunları, yıkılmış bir evin enkazından aldığını söyleyen Yiğit, tam 3 sayfalık mektupta yazanlardan sonra mektubu sahiplerine ulaştırmak için harekete geçtiğini belirtiyor.

Mektubun içinde yer alan fotoğraflar

Yıllar sonra babasının mektubu ile karşılaşan Vehbi Eryılmaz da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Babasının söz konusu mektubu, dede evini tamir ettirirken yazmış olduğunu ifade eden Eryılmaz, tabii olarak yıllar sonra bu mektupla karşılaşmayı beklemediğini söylüyor. Mektubun 1977 yılında yazıldığını belirten Eryılmaz, mektubun yazılış amacının hatıra bırakmak olduğunu ve artık bu hatıranın yaşatılacağını sözlerine ekledi.