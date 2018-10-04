Çorumlu Öğrencilerden Güneş Enerjisiyle Çalışan Otomobil

Çorum'da lise öğrenimini sürdüren 20 öğrenci ve 5 öğretmenleri eşliğinde yürütülen çalışmayla, 30 Km/s hızla gidebilen bir otomobil geliştirildi.

Ülkemiz genelinde, her yeni günde güzel teknolojik gelişmelerin haberini alıyoruz. Son gelen güzel haber Çorum'dan. Bilim ve Sanat Merkezindeki (BİLSEM) bünyesinde çalışmalara 3 ay önce başlayan 25 kişilik ekip, kısa sürede otomobil çalışmalarını nihayete erdirdi.

Hurda olarak satın alınmış bir otomobilden bozulan ve sökülen parçalar, öğrencilerin yaptığı güneş enerjisi paneliyle birleştirildi. Tam dolu bir batarya ile 70 kilometre kadar yol gidebilen araç, güneşten aldığı enerjiyi aynı anda kullanabiliyor. TÜBİTAK-4007 Bilim Şenliği kapsamında halka tanıtılan e-Mobilsem isimli araç büyük bir ilgiyle karşılaştı.

BİLSEM Müdürü Sadık Efe, sadece 7.000 TL gibi cüzi bir rakama mal edilen araçla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aracın şehir içi sürüşlerinde hiçbir sorun yaşanmadığını ve 15-20 kilometre kadar yol aldığını belirten Efe şunları söyledi:

"Güneş enerjisi olduğu sürece temiz enerjiyle hareket edebiliyor. Bu başlangıç, projeyi geliştirmeyi hedefliyoruz. Tamamen öğrencilerimizi geliştirmeyi, ufkunu açmayı istiyoruz.Amacımız hız yapması, rekorlar elde etmesi değil, sadece araç yapımında elektronik bağlantılarını canlı olarak göstermekti. Güneşten gelen enerjiyi nasıl mekanik enerjiye çevirebiliriz, onu göstermek istedik."