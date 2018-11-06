  • Ne Tablet Ne de Akıllı Telefon: Cosmo Communicator Geliyor

Ne Tablete Ne de Akıllı Telefona Benzeyen Q Klavyeli Cihaz: Cosmo Communicator

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Planet Computers tarafından geliştirilen 'akıllı telefon vari' diyebileceğimiz enteresan cihaz Cosmo Communicator ortaya çıktı.

Özellikle son 4-5 yılda 'tam ekran' akıllı telefonların dönemine doğru gider olduk. Daha az çerçeve ve ekran/gövde oranı hedefiyle yola çıkan firmalar, cihazlara fiziksel Q klavye koymayı akıllarından bile geçirmiyorlar.

Ancak Planet Computers, bu furyayı yıkmaya hazırlanıyor. 5.99 inçlik FHD (2160x1080) dokunmaktik ekranla gelecek olan cihazda uzun süredir göremediğimiz bir de Q klavye yer alacak. Cihazın arkasında kozmetik olarak çok da göze hitap etmeyen şişman bir kamera göze çarpıyor. 24MP'lik kameranın hemen altında 2 inçlik bir dokunmatik ekran daha bulunuyor. Bu sayede arka kamerayla da mükemmel sefie çekme imkanınız olacak.

Videodan detaylıca görebileceğiniz Cosmo Communicator, şu an 200 bin dolarlık bağış hedefini %251'lik oranla tutturmuş durumda. Android 9.0 Pie ile gelecek olan cihazı incelemek veya bağış yapmak için Indiegogo sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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Kaynak : https://www.slashgear.com/planet-computers-cosmo-communicator-phone-details-release-indiegogo-05552518/
Etiketler: Cosmo Communicator
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