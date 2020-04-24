Salgında Tek Bir Arkadaşı Ziyaret Etmek Bile Tehlikeli

Koronavirüs salgınında alınması gereken en önemli tedbir, sosyal mesafeyi korumak. Sosyal mesafeyi korumak ve evde kalmak öyle önemli ki, sadece 1 arkadaşınızla görüşseniz bile hastalığa yakalanma riskiniz önemli ölçüde artıyor.

İnsanlık, geçtiğimiz birkaç ayda COVID-19 salgınının ne kadar ciddi ve ölümcül olduğunu gördü. Küresel vakaların sayısı şu anda 2.7 milyonu aştı ve hayatını kaybedenlerin sayısı 200.000'e yaklaşıyor. Uzmanlar, salgın sürecinde sosyal mesafenin önemine dikkat çekiyor.

Sosyal mesafe, salgına karşı en etkili önlemlerden biri ve insanlar evde kalmaya özen gösterdikçe hastalığın bulaşma oranı düşüyor. Epidemiyologlar, eviniz dışındaki tek bir kişiyle bile yakın fiziksel temas kurmamanız konusunda uyarıyor. Bilim insanları, imkansız gibi görünen bu uyarının arkasındaki bilimsel nedenleri açıkladı.

Herkes salgın sürecinde sadece tek bir arkadaşını ziyaret etse neler olabilir?

Washington Üniversitesi'nden bir epidemiyolog ekibi, sosyal mesafeyi aşmadan evinizin dışında sadece bir kişiyi evinde ziyaret ettiğinizde sonuçlarının neler olabileceğine cevap aradı. Düşük riskli görünse de, her iki evde de yaşlı veya bağışıklığı düşük bir insan yoksa bile salgının yayılma riski düşünebileceğinizden daha fazla.

Çocukların birlikte oynamalarına izin vermek, bir öğretmenin veya eğitmenin eve gelmesi, farklı hanelerde yaşayan iki yetişkin arasında yakın fiziksel temas gibi en olası senaryolar bile insanlar arasındaki bağlantıyı önemli ölçüde artırabilir. Araştırmaya göre hane halkından her bir kişi, ev dışında yalnızca bir kişiyi ziyaret ederse senaryo sandığınızdan çok daha kötü bir hal alıyor.

Salgında sosyal çevre, dışarıdan daha büyük risk taşıyor

Hane halkından her bir fert, evin dışındaki bir kişiyle görüştüğünde hastalığa yakalanma riski temel senaryoya göre %240 oranında artıyor. Böylece her iki aile için temel senaryoda %26.5 olan hastalık riski %90'a çıkıyor. Diğer yandan hane başına sadece bir kişinin başka bir haneden yalnızca bir kişiyi ziyaret ettiği bir senaryoda bile ağa bağlanma riski %168 oranında artıyor. Aile bazında risk grubuna girme olasılığı ise %71'e çıkıyor.

Araştırmanın sonucuna göre virüsü size yakın veya uzak olsun, sosyal çevrenizden alma ihtimaliniz çok daha yüksek. Elbette hastalığı yine aynı şekilde hane halkına ve diğer insanlara bulaştırma riskiniz artıyor. Hayat kurtarmak ve bu enfeksiyonun yayılmasını azaltmak istiyorsak alabileceğimiz en iyi önlem, kendi hane halkımız dışındaki insanlarla mümkün olduğunca bağlantıyı kesmek. Her bağlantı aynı zamanda olası bir hastalık riskini beraberinde getiriyor. Eğer sosyal mesafeyi özenli bir şekilde uygulamazsak salgın süreci daha da uzayacaktır.