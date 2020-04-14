Covid-19 Aşısının İkinci Aşama Klinik Denemelerine Başlandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) ortaya çıktığı Çin'de son 24 saat içinde hastalık nedeniyle ölüm meydana gelmedi. Virüse karşı yapılan aşı çalışmalarında ise ikinci aşama klinik denemelerine başlandı. Ülkedeki 89 yeni vakadan 86'sı ise yurt dışı kaynaklı olduğu kaydedildi.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ikinci bir dalga ihtimali sebebiyle tedbirler sürdürülüyor. Yeni vakaların büyük bir kısmının ise yurt dışı kaynaklı olduğu söyleniyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun açıklamalarına göre, son 24 saatte 86'sı yurt dışı, 3'ü yurt içi kaynaklı 89 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Salgının başından bu yana Çin'de tespit edilen Covid-19 kişi sayısı 82 bin 249'a yükseldi.

Son 24 saat içinde ülkede, koronavirüs nedeniyle ölüm gerçekleşmediği aktarılan açıklamada, 75 kişinin ise tedavi sonrası taburcu edildikleri kaydedildi. Açıklamada, enfekte olan hastaların temasta bulundukları yakın çevreleri ve müşahede altında tutulan 1674 kişinin de tıbbi gözetimden çıktığı belirtildi. Covid-19 nedeniyle bu zamana kadar Çin'de toplam 3 bin 341 kişi yaşamını yitirdi. Virüse yakalanıp hasta olan 77 bin 738 hasta ise iyileşti.

Aşıda İkinci Aşama Klinik Deneme

Çin koronavirüse karşı verdiği mücadelede edindiği tüm tecrübeyi salgınla savaşan diğer ülkelere aktarırken, aşı çalışmalarını da sürdürüyor.

Çin Askeri Tıp Akademisi Biyoteknoloji Enstitüsü, salgının ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinde, geliştirilen aşının ikinci aşama klinik denemelerine, perşembe günü başlandığını açıkladı. Wuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesi’nde yürütülen ikinci aşama denemelerine, en yaşlısı 84 yaşında sağlıklı 500 gönüllü katıldı. İlk aşamada aşının güvenliğinin dar bir denek üzerinde test edilmesinin ardından, ikinci aşamada aşının geniş bir denek grubu üzerinde test edilmesi amaçlanıyor.

17 Mart'ta onayı verilen aşının klinik denemeleri, mart ayı içerisinde tamamlanmıştı. İkinci aşamanın başarılı olması durumunda aşı üçüncü aşamada 1000'i aşkın denek üzerinde test edilecek.

Daha Zayıf Koruma Sağlıyor

Çin Askeri Tıp Akademisinden biyolog mühendis Tümgeneral Çen Vei'nin önderliğindeki çalışma ekibinin hazırladığı aşının bir "alt birim" aşı olduğu, koronavirüsün hastalığa yol açmayan antijen kısımlarını içerdiği belirtiliyor.

Genetik mühendislikle üretilen alt birim aşılar, hastalığa yol açan patojenin güçsüzleştirilmiş bir versiyonunu içeren "birim" aşılara göre daha güvenli ve istikrarlı. Fakat patojen içeren aşılara göre daha zayıf koruma sağlayabiliyor.