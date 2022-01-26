COVID-19 Aşısı Vurulmayan Adama Organ Nakli Yapılmadı

ABD'de kalp nakli için sıra bekleyen bir hasta, COVID-19 aşısı olmadığı gerekçesi ile nakil listesinden çıkarıldı. Durumu kritik olan hastanın ailesi bu duruma tepki gösterirken hastane yönetimi, kurallara uyulmak zorunda olduğunu açıkladı.

ABD'de COVID-19 aşısı nedeniyle toplumda tartışmalara yol açan bir gelişme yaşandı. Kalp nakli olması gereken ve henüz 31 yaşında olan DJ Ferguson isimli bir adam, COVID-19 aşısı olmadığı gerekçesi ile nakil listesinden çıkarıldı. Durumu kritik olan hastanın ailesi bu duruma karşı çıkarken, Brigham and Women's Hastanesi yönetimi ise kurallara uymak zorunda olduklarını belirtti.

Edinilen bilgilere göre 31 yaşındaki adam, 26 Kasım 2021'den beri hastanede yatıyor ve nakil yapılmazsa hayatını kaybedecek. Ancak DJ Ferguson, bazı aşılarda nadir olarak görülen kalp kası iltihabından çekindiği için aşı olmayı reddetmiş. Babası ise oğlunun prensiplerine aykırı olduğunu, aşılara inanmadığını söylüyor.

Hastaneye göre aşı, naklin başarılı olması için çok önemli

Hastane tarafından yapılan açıklamalara göre hem nakil ameliyatının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi hem de hastaların hayatta kalabilmeleri için günümüz koşullarında COVID-19 aşısı yaptırması gerekiyor. Başka bir açıklamada ise nakil için bekleyen 100 bin kişinin daha olduğu ve bu insanların tamamının yeni bir organa kavuşmasının 5 yıl süreceği ifade ediliyor.

New York Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Grossman Tıp Okulu Tıbbi Etik Başkanı Dr. Arthur Caplan, "Organlar çok zor bulunuyor. Bu yüzden organ naklini hayatta kalma ihtimali düşük kişilere değil aşı olmuş ve ameliyat sonrası hayatta kalma ihtimali daha yüksek olan kişilere yapıyoruz." ifadelerini kullanarak tartışmalara son noktayı koydu...