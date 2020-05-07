COVID-19'u Araştıran Çinli Bilim İnsanı Öldürüldü

Bugüne kadar dünyada 3,5 milyondan fazla kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs hastalığı COVID-19 ile ilgili çok önemli bir buluşun eşiğinde olduğu söylenen Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Çinli araştırmacı Bing Liu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Amerikan CNN kanalının aktardığı habere göre, ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Pittsburgh Üniversitesi’nde görev yapan Çinli araştırmacı Bing Liu, hafta sonu evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Üniversite yetkilileri, Liu’nun öldürülmeden önce COVID-19 ile ilgili çok önemli bir buluşun eşiğinde olduğunu söyledi.

Polis raporlarına göre 37 yaşındaki Çinli araştırmacı, baş, boyun ve gövdesinden vuruldu. Öte yandan Liu’nun cansız bedeninin bulunmasından bir saat kadar sonra, evin yakınlarına park edilmiş bir araçta ikinci bir cesede daha rastlandı. Polisler, adının Hao Gu olduğu belirlenen adamın Liu'yu evinde vurduktan sonra park halindeki arabasına dönerek intihar ettiğine inanıyor.

Koronavirüsle ilgili çok önemli bulgular elde eden Bing Liu, hafta sonu evinde ölü bulundu

Rose Township Polis Departmanı’ndan dedektif Brian Kohlhepp, Liu'nun Çinli olması nedeniyle hedef alındığına dair hiçbir belirti olmadığını söylerken, Liu ve Gu'nun birbirlerini daha önceden tanıyor olabileceklerini ifade etti. Polisler şimdi, bu iki kişi arasında nasıl bir bağ olduğunu ve cinayetin hangi sebeple işlendiğini araştırıyor.

Pittsburgh Üniversitesi, “verimli bir araştırmacı ve ilham alınan bir kişilik” olarak tanımladığı Liu'nun trajik ölümüne derinden üzüldüklerini belirten yazılı bir açıklama yayınladı. Liu'nun ailesine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına başsağlığı dileyen üniversite, kalplerinin başarılı bilim insanını sevenlerle olduğunu söyledi.

Çinli araştırmacının meslektaşları, Liu'nun çalışmalarını tamamlama sözü verdiler

Öte yandan Liu’nun görev yaptığı Hesaplama ve Sistem Biyolojisi bölümündeki meslektaşları, Çinli bilim insanın SARS-CoV-2 enfeksiyonunun altında yatan hücresel mekanizmaları ve onu takip eden komplikasyonların hücresel temelini anlamaya yönelik çok önemli bulgular elde etmek üzereyken hayatını kaybettiğini belirterek, yarıda kalan çalışmalarını tamamlama sözü verdiler.