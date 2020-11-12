Covid-19’un En Gerçekçi 3D Modeli Oluşturuldu

Tüm dünyada hayatı durdurma noktasına gelen Covid-19’un bir grup bilim insanı tarafından gerçekçi 3D modeli oluşturuldu. Bu model, virüsün dışını gösterdiği gibi iç katmanlarını da görmemizi sağlıyor.

Şu anda tüm dünyada etkinliğini giderek artıran Covid-19 virüsü, binlerce bilim insanı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Virüsün saldırganlığını yok etmek için aşı çalışmaları hız kesmeden devam ederken, bazı bilim insanları virüsü daha yakından tanımak için çeşitli metotlarla gözlemlemeye çalışıyor. Yapılan son çalışmada koronavirüsün şimdiye kadarki en gerçekçi 3 boyutlu modeli geliştirildi.

Suudi Arabistan’daki Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının yaptığı çalışmada, yeni tip koronavirüsün en gerçekçi 3D modeli geliştirildi. Mikroskop yardımıyla elde edilen görüntüler ve protein veri tabanı oluşturularak geliştirilen bu model, SARS-CoV-2’nin atom düzeyindeki güncel yapısını gözler önüne seriyor.

Daha önce görülmeyen detaylar gün yüzüne çıktı

Hazırlanan 3D modelde, Covid-19’un şimdiye kadar görülmemiş detayları da ortaya çıktı. Virüsün içyapısını da gösteren çalışma, Covid-19 araştırmalarında bir rehber olarak kullanılabilir. Virüsün 3D modeline baktığımızda daha önce gördüğümüz Covid-19 görüntüsünün daha detaylı bir halini görüyoruz. Bununla birlikte virüsün içyapısının nasıl olduğu ve dış katmanlarıyla nasıl bir bağlantıya sahip olduğu da 3D modelde net bir şekilde ortaya çıkıyor.

Havaların soğuması ve mevsimsel grip sezonunun gelmesiyle birlikte yeniden vaka sayılarında artış gözlemlenmeye başladı. Bu noktada aşı çalışmaları hızla devam ederken, bazı aşıların 2020 sonu, 2021 başında seri üretime geçmesi planlanıyor.