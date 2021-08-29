COVID-19 salgının başından itibaren pek çok farklı hayvanda da görülebildiğine şahit olmuştuk. ABD'den gelen yeni bir habere göre ise listeye geyikler de eklendi.

Koronavirüs salgınının hayatımıza dahil olduktan sonra beraberinde getirdiği en büyük tartışmalardan biri hangi hayvanlarda olduğu ve bu hayvanlardan insanlara bulaşma ihtimalinin olup olmadığıydı. Özellikle kedi ve köpek gibi insanlarla yakın temas halinde olan hayvanlara ilişkin sorular oldukça fazlaydı ancak risk teşkil eden bir durum olmadığı ilerleyen süreçte çeşitli çalışmalarla ortaya kondu.

Ancak koronavirüs salgınından etkilenen hayvanların listesi kedi ve köpeklerle sınırlı değildi. İlerleyen süreçte kaplan, aslan, goril, vizon, su samuru gibi pek çok hayvanda da COVID-19'a rastlandığı ortaya çıktı. Şimdi ise bu listeye bir yeni hayvan daha eklendi; geyik.

Belirtileri göstermiyorlar:

ABD'nin Ohio eyaletinden gelen habere göre beyaz kuyruklu geyiklerde COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsüne rastlandı. Ancak geyiklerden hiçbirinin hastalık belirtisi göstermediği bilgisi paylaşıldı.

Geyiklere virüsün nasıl bulaşmış olabildiği henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak ihtimaller virüs taşıyan insanlarla ya da bazı hayvanlarla temas üzerine yoğunlaşmış durumda. Genellikle hayvanlarda virüs, insanla yakın temas vakaları sonrası ortaya çıktığı için ağırlık verilen ihtimal de bu.

Geyiklerde görülen COVID-19 vakaları geçen ay Illinois, Michigan, New York ve Pennsylvania'daki beyaz kuyruklu geyik popülasyonlarının hastalığa karşı antikorlar için serbest dolaşan üyelerinden alınan serum örneklerini analiz eden bir araştırmaya dayanarak ortaya çıkarıldı. Ayrıca Ohio'da da benzer şekilde enfekte vakalardan alınan örnekler de incelendi. Vakalar üzerindeki çalışmalar ise devam ediyor.