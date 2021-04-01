COVID-19'a Yakalanan Kadın ve Erkekler Farklı Kokular Alıyor

Antalya Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, COVID-19'a yakalanan kadın ve erkeklerin garip kokular hissetmeye başladıklarını tespit etti. Yapılan araştırmaya göre kadınlar, koku almaya başladıktan sonra "çürümüş soğan", erkekler ise "yanık lastik" kokusu alıyor.

COVID-19 hastalığının en bilindik etkilerinden bir tanesi, tat ve koku duyularında yaşanan kayıp. Koronavirüse yakalanan bireyler, günlerce tat ve koku alamadıklarını ifade ediyorlar. Bilim insanları da bu durumu doğruluyor. Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma ise COVID-19'a yakalanan kadın ve erkeklerin farklı kokular aldığını gözler önüne seriyor.

Söz konusu araştırmaya göre bir kadın, COVID-19'a yakalandıktan 71 gün sonra yeniden koku almaya başlıyor. Ancak bu koku, daha çok "çürümüş soğan" gibi hissediliyor. Erkeklerde ise 87 gün sonra koku yeteneği düzeliyor. Kadınlardan farklı olarak COVID-19'a yakalanan erkekler, "yanık lastik" kokusu almaya başlıyorlar. Uzmanlar, bu tür durumların normal ve tedavi edilebilir olduğunu ifade ediyorlar.

Tıp, farklı kokular alınması durumuna "parozmi" diyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Murat Duyan, koronavirüsün en yaygın belirtilerinden bir tanesinin koku kaybı olduğunu, buna tıp dilinde "anozmi" dendiğini ifade ediyor. COVID-19 nedeniyle yaşanan koku kaybının 6 ay gibi uzun süreler devam edeceğini söyleyen bilim insanı, bu süre geçse bile alınan kokuların daha farklı hissedilebileceğini belirtiyor. İşte bu durumda da koku bozukluğu, yani "parozmi" yaşanmış oluyor.

Dr. Murat Duyan'a göre koku almada yaşanan problemler kimi zaman uzun sürüyor olsa da tedavi ile giderilebiliyor. Bu konuda başta kulak burun boğaz bölümü olmak üzere nörolojik ve psikiyatrik tedavi yöntemlerinin uygulandığını belirten doktor, anozminin atlatılmasından sonra meydana gelebilecek parozminin ne kadar sürede düzeleceğine dair yeterli veri olmadığını ifade ediyor.