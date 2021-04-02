COVID-19 Kişi Başına Düşen Elektronik Cihaz Sayısını Artırdı

COVID-19 nedeniyle uygulamaya konan uzaktan eğitim ve evden çalışma modeli, kişi başına düşen elektronik cihaz sayısını belirgin bir şekilde artırdı. Tahminler, 2022 yılında dünyadaki toplam aktif elektronik cihaz sayısının 6,4 milyarı geçeceği yönünde.

2020 yılının hemen başlarında patlak veren ve daha ilk çeyrek sona ermeden hemen hemen tüm ülkelere sıçrayan koronavirüs pandemisi; okulların uzaktan eğitime, şirketlerin ise evden çalışma modeline geçiş yapmasını zorunlu kılmıştı.

Bu “uzaktan” işleri yürütme halinin kişi başına düşen elektronik cihaz sayısında belirgin bir artışa neden olacağı tahmin ediliyordu ki küresel araştırma ve danışmanlık firması Gartner, bu alanda hem 2020 verilerini paylaştı hem de 2021 ve 2022 için tahminlerini açıkladı.

2019-2022 yılları elektronik cihaz kullanım sayıları ve tahminleri

Gartner tarafından paylaşılan verilere göre 2020 yılında dünyadaki toplam akıllı telefon sayısı 4,2 milyarı aşarken; dizüstü bilgisayar sayısı 796 milyon, masaüstü bilgisayar sayısı 522 milyon, tablet sayısı ise 479 milyona ulaştı.

Gartner’a göre 2021 yılında masaüstü bilgisayarlar hariç tüm elektronik cihazların sayısında belirgin bir artış olacak. Akıllı telefon sayısı 4,3 milyarı geçerken; dizüstü bilgisayar sayısı 866 milyon, tablet sayısı ise 535 milyona çıkacak. Masaüstü bilgisayar sayısı ise 495 milyona düşecek.

2019 ile 2020 verilerini karşılaştırdığımızda akıllı telefon sayısının geçtiğimiz yıl yüzde 2,6 azaldığını görüyoruz. Ancak bu azalma, 2021’deki yüzde 1’lik artış ile sona erecek. 2022 yılına geldiğimizde ise 5G akıllı telefon fiyatlarının da düşmesiyle birlikte kullanılan toplam akıllı telefon sayısı 4,45 milyarı bulacak.

Gartner, özellikle hibrit eğitim ve çalışma modelinin benimsenip mobilitenin daha da önem kazanmasıyla birlikte masaüstü bilgisayar kullanımındaki düşüşün devam edeceğini; dizüstü bilgisayar ve tablet kullanımının ise belirgin bir şekilde artacağını öngörüyor. Elbette ki tahminler, yeni bir felaketle karşılaşmadığımız bir dünyayı öngörüyor.