COVID-19'un Hayalet Şehirlerinden Uydu Görüntüleri (Video)

COVID-19 salgınının yayılmaya devam ettiği şu günlerde insanlar, evlerinden çıkmamaya başladılar. Geospital World'de uydu görüntülerini derleyerek oluşturduğu bir video ile kalabalık bölgelerin birkaç gün içerisinde nasıl hayalet şehirlere döndüğünü gözler önüne seriyor.

Dünya şu sıralar olağanüstü bir süreçten geçiyor. Aralık ayının sonunda Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan, kısa bir süre içerisinde de onlarca ülkeye yayılan koronavirüs, insanlık için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi, yani küresel salgın olarak ilan ettiği koronavirüse bağlı COVID-19, yaşamı ciddi şekilde olumsuz etkiliyor.

COVID-19'un kolay yayılabiliyor oluşu, pek çok ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine neden oldu. Yasağın olmadığı Türkiye gibi ülkelerdeki insanlar da evlerine çekildiler ve dünyanın pek çok yerinde yaşam adeta durmuş durumda. Şimdi sizlere, dünyadaki bazı kalabalık bölgeleri ve bu bölgelerin COVID-19'dan sonra nasıl hayaletleştiğini gösteren bir video aktaracağız.

Söz konusu video "Geospatial World" tarafından hazırlandı. ABD merkezli bir uydu hizmetleri şirketi olan Maxar Technologies'in uydularından faydalanarak hazırlanan bu video, bazı kalabalık bölgelerin sadece birkaç hafta içerisinde nasıl sakinleştiğini ortaya çıkıyor. Az sonra sizlere aktaracağımız görüntüler, COVID-19'un aslında ne kadar ciddiye alındığının açık bir göstergesi.

Koronavirüs salgını; dünya çapındaki pek çok spor müsabakasının iptal edilmesine neden oldu. Ayrıca kalabalık turistik merkezler ve pek çok uçuş rotası da COVID-19 salgını nedeniyle kapatıldı. Hal böyle olunca da pek çok ülkede okullar, turistik merkezler ve havalimanları neredeyse tamamen boşaldı. İşte Geospital World tarafından hazırlanan video, koronavirüsün etkilerini tüm çıplaklığı ile gözler önüne seriyor.

Kalabalık yerlerin nasıl hayalet bölgelere dönüştüğünü gösteren video