COVID-19 Vaka Sayısı 80 İlde Azadı, 1 İlde Arttı

Sağlık Bakanlığı, 1-7 Mayıs haftasının COVID-19 verilerini açıklayarak tam kapanma sürecinin meyvelerini verip vermediğini gösterdi. Veriler, 80 ilde vaka oranının alma gösterdiğini, 1 ilde ise artış yaşandığını ortaya koyuyor.

Sağlık Bakanlığı, içinde bulunduğumuz tam kapanma süreci ile ilgili ilk sonuçları yansıtan 1-7 Mayıs haftalık koronavirüs vaka durumunu açıkladı. Açıklanan verilere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısı ülkemizdeki 81 ilin 80'inde düşüş gösterirken yalnızca Ardahan'da artış görüldü.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre bir önceki hafta olan 24-30 Nisan haftasıyla kıyasladığımızda 100 bin kişiye düşen vaka sayısının en fazla düşüş gösterdiği iller Kırklareli (211,47), Çanakkale (205,52), Düzce (177,41), İstanbul(172,03) ve Tekirdağ (171,41) oldu.

Türkiye'nin en büyük üç ili olan İstanbul, Ankara ve İzmir arasında vaka oranı en fazla düşen ilk İstanbul oldu. Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da 100 bin kişiye düşen vaka sayısı bir haftada 532,02'den 359,99'a, Ankara'da 361,52'den 247,68'e, İzmir'de ise 223,34'ten 161,92'ye geriledi. Söz konusu illerdeki vaka oranı düşüşü İstanbul'da 172,03, Ankara'da 113,84, İzmir'de 61,42 şeklinde oldu.

Yine 100 bin kişiye düşen vaka sayısı oranlarına baktığımızda Kırklareli ve Çanakkale 200'ün üzerinde düşüş ile salgını en hızlı yavaşlatan iller oldu. Ayrıca 19 farklı ildeki düşüş oranı da 100 ila 200 arasında gerçekleşti. Ülkedeki vaka oranının artış gösterdiği tek il olan Ardahan'da ise artış 100 binde 4,16 oldu.

100 bin kişiye düşen vaka sayısının 100-200 aralığında düştüğü iller

Düzce (177,41)

İstanbul (172,03)

Tekirdağ (171,41)

Erzincan (158,68)

Giresun (151,54)

Yalova (148,88)

Kocaeli (139,89)

Edirne (136,35)

Bursa (119,38)

Konya (119,02)

Balıkesir (118,68)

Malatya (114,99)

Ankara (113,84)

Kilis (112,05)

Aksaray (103,78)

Sakarya (103,10)

Eskişehir (102,27)

Kırıkkale (101,90)

Bartın (101,52)

100 bin kişiye düşen vaka sayısının 50-100 aralığında düştüğü iller

Kastamonu (97,51)

Çorum (96,77)

Erzurum (91,66)

Tokat (89,32)

Niğde (88,38)

Bayburt (87,91)

Tunceli (83,89)

Rize (82,76)

Bolu (82,59)

Samsun (78,54)

Kayseri (78,44)

Manisa (78,38)

Afyon (76,81)

Yozgat (76,12)

Amasya (74,81)

Nevşehir (72,79)

Çankırı (71,19)

Antalya (68,99)

Kırşehir (67,48)

Kars (65,63)

İzmir (61,42)

Gümüşhane (61,40)

Osmaniye (60,52)

Aydın (60,22)

Hatay (58,64)

Mersin (58,54)

Kütahya (57,05)

Ordu (55,55)

Artvin (53,10)

Karabük (51,72)

Sivas (51,58)

Elazığ (51,53)

Bilecik (51,21)

Muğla (50,56)

100 bin kişiye düşen vaka sayısının 50'den az düştüğü iller