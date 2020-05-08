Türkiye'de koronavirüs (Covid-19) tedavisinde kullanılan "hidroksiklorokin sülfat" etken maddeli yeni bir jenerik ilaç üretildi. Bakanlık tarafından yüksek öncelik verilerek ruhsatlandırılan ilaç, satış izni de almış durumda.

Birçok ülkede koronavirüs salgınından hem korunmaya hem de tedaviye yönelik aşı ve ilaç geliştirmek için çalışmalar yürütülüyor. Dünyada henüz Covid-19 tedavisinde sadece bu virüse etkili olarak geliştirilen bir ilaç bulunmadığını söyleyen Koçak Farma Genel Müdür Yardımcısı Cem Koçak, bununla ilgili çalışmaların çok hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Koçak, Türkiye'nin de koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçların yerli üretimi ve yeni ilaç geliştirilmesine yönelik yerli firmalarca yürütülen Ar-Ge faaliyetlerine destek verdiğini, şu an için "hidroksiklorin" etken maddeli sıtma ilacının Covid-19 tedavisinde kullanılmasından başarılı sonuçlar elde edildiğini söyledi.

'İlacın ruhsatını aldık'

Koçak, şu an kullanımda olan ilacın yabancı bir firmaya ait olduğunu ifade ederek, "Yerli üretim için harekete geçtik. Hem ülkemizdeki ilaç ihtiyacını karşılamak hem ülke ekonomisine katma değer sağlamak için yola çıktık ve çalışmalarımıza başladık. Çalışmalar sonucunda geçtiğimiz günlerde Covid-19 tedavisinde kullanılan 'Hidroksiklorokin sülfat' etken madde içeriğine sahip ürünümüzün ruhsatını aldık" diye konuştu.

Firma olarak Türkiye'nin Covid-19 mücadelesinde ilaç ve serum ihtiyacını karşılamayı sürdürdüklerini dile getiren Koçak, "Son olarak Covid-19 Pandemisi Tedavi Algoritması'nda yer alan, jenerik yerli üretim hidroksiklorokin sülfat etken maddeli 200 miligram tablet şeklindeki ilacın ruhsatını aldık. İlk üretim yapılarak Türk tıbbının kullanımına sunuldu" dedi.

Koçak, "Halihazırda Covid-19 Pandemisi Tedavi Algoritması'nda yer alan iki ayrı ilaç, hidroksiklorokin sülfat ve azitromisin etken maddeli ilaçlarımızın üretimini sürdürüyoruz, favipravir etken maddeli ilacımız ve aşı üretimi için çalışmalarımıza da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu'nun paylaştığı bilgilere göre, Bakanlık tarafından söz konusu ilaca yüksek öncelik verilerek ruhsatlandırıldı ve satış izni verildi.

Jenerik ilaç nedir?

Jenerik ilaç, orijinal ilacın aynı aktif bileşenlerini içeren, aynı kuvvetlerde ve dozaj formlarında bulunan bir alternatif ilaç anlamına gelmektedir.