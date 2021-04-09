COVID-19'un Yüzeylerden Bulaşmadığı Açıklandı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, koronavirüsün yüzeylerden bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda, bu tür bir olasılığın var olduğu ancak bu olasılık oranının 10 binde 1'den daha düşük olduğu ifade edildi.

Koronavirüs pandemisinin patlak verdiği ilk günlerden beri konuşulan meselelerin başında, yüzeylerden virüs bulaşıp bulaşmayacağıydı. Hatta temizlik sektörünün önde gelen şirketleri de yüzey temizliği için özel ürünler üreterek, insanları bu ürünleri kullanmaya teşvik ettiler. Yaşanan gelişmeler ve yapılan son açıklamalar ise böyle bir şeye pek de gerek olmadığını gözler önüne seriyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre koronavirüs, yüzeylerden bulaşabilme ihtimaline sahip. Ancak bu ihtimal, yalnızca 10 binde 1 seviyelerinden bile daha düşük. Yani bir yüzeye dokunarak COVID-19'a yakalanma ihtimaliniz, neredeyse imkansız. Uzmanlar, virüsün temastan ziyade damlacıklar halinde, solunum yoluyla bulaştığını ifade ediyorlar.

Yüzeyden bulaşma ihtimali düşük olsa da temizlik önemli

CDC yetkilisi Rochelle Walensky tarafından yapılan açıklamalarda, risk düşük olsa da temizliğin önemli olduğunu söylüyor. Yapılacak temizliğin her şeye rağmen yüzeydeki mikrop ve virüs partiküllerinin bir kısmını yok edeceğini ifade eden Walensky, böylelikle olası enfeksiyon riskinin daha da düşmüş olacağını beyan ediyor. Bu arada, yapılan son açıklamalarla birlikte CDC, COVID-19 döneminde yüzey temizliği ile ilgili rehberlerini de güncelledi.

CDC tarafından hazırlanan yüzey temizliğine ilişkin rehbere göre insanlar, zeminleri sabun ya da deterjan gibi ürünlerle temizlemeye devam etmeliler. Öte yandan sıklıkla temas edilen ürünlerin günde en az 1 kez temizlenmesi gerekiyor. Ancak bu durumu fazla abartmaya gerek yok.