Crackdown 3'ün Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Microsoft, geçtiğimiz günlerde serinin ilk oyununu tüm Xbox One kullanıcıları için ücretsiz yaparak sevenlerini mutlu etmişti. Şimdi de Crackdown 3'ün gelişine yaklaştığımız müjdeleniyor. Oyunun PC sistem gereksinimleri belli oldu.
Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 x64
- İşlemci: Intel Core i5-3470, AMD FX-6300
- RAM: 8GB
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce 750 Ti, AMD Radeon R7 260X
- Ekran Kartı Belleği: 2GB
Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 x64 14393.222 veya yükseği
- İşlemci: Intel Core i5-4690, AMD FX-8350
- RAM: 8GB
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce 970 / 1060, AMD Radeon R9 290X / RX 480
- Ekran Kartı Belleği: 4GB
Son olarak Crackdown 3'ün çıkış tarihini de paylaşalım. Oyun, 15 Ocak 2019'da hem Xbox One hem de PC oyuncuları için piyasada olacak.
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