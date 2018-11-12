Crackdown 3'ün Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Hem PC hemde Xbox One oyuncularını beklemekten kanser eden Crackdown 3'ün sistem gereksinimleri belli oldu.

Microsoft, geçtiğimiz günlerde serinin ilk oyununu tüm Xbox One kullanıcıları için ücretsiz yaparak sevenlerini mutlu etmişti. Şimdi de Crackdown 3'ün gelişine yaklaştığımız müjdeleniyor. Oyunun PC sistem gereksinimleri belli oldu.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 x64

Windows 10 x64 İşlemci: Intel Core i5-3470, AMD FX-6300

Intel Core i5-3470, AMD FX-6300 RAM: 8GB

8GB Ekran Kartı: Nvidia GeForce 750 Ti, AMD Radeon R7 260X

Nvidia GeForce 750 Ti, AMD Radeon R7 260X Ekran Kartı Belleği: 2GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 x64 14393.222 veya yükseği

Windows 10 x64 14393.222 veya yükseği İşlemci: Intel Core i5-4690, AMD FX-8350

Intel Core i5-4690, AMD FX-8350 RAM: 8GB

8GB Ekran Kartı: Nvidia GeForce 970 / 1060, AMD Radeon R9 290X / RX 480

Nvidia GeForce 970 / 1060, AMD Radeon R9 290X / RX 480 Ekran Kartı Belleği: 4GB

Son olarak Crackdown 3'ün çıkış tarihini de paylaşalım. Oyun, 15 Ocak 2019'da hem Xbox One hem de PC oyuncuları için piyasada olacak.