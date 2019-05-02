Amerika'nın Florida eyaletinde yaşanan bir kasırgayı konu alan Crawl filminin fragmanı yayınlandı. Çekimleri tamamlanan film, 12 Temmuz'da vizyona girecek.

Paramount Pictures tarafından sinemaseverlerle buluşturulacak olan 'Crawl' filminin fragmanı yayınlandı. Korku gerilim tarzında bir film olarak karşımıza çıkacak olan Crawl, 12 Temmuz'da vizyona girecek. Crawl filminin fragmanına geçmeden önce filmin konusu hakkında kısa bir açıklama yapmak gerekirse;

Amerika'nın Florida eyaletinde bir kasırga meydana gelmiştir ve kasırga 5. kategoriye (kasırgalar şiddetlerine göre sınıflara ayrılır. 5. kategoriye giren bir kasırganın hızı 251 kilometreden daha fazladır.) girmektedir. Bölge sakinlerinden olan Haley isminde bir kadın, kasırga sırasında kaybeder. Yapılan tüm uyarılara rağmen Haley babasını kurtarmakta kararlıdır.

Babasını ağır yaralı olarak bulan Haley, kurtulmak isterken bölgede bulunan davetsiz misafirlerle karşılaşırlar. Çok sayıda timsah bulunmaktadır ve Haley'in hayatta kalmaktan başka bir çaresi yoktur. Kaya Scodelario'nun başrolünü oynadığı Crawl filminin yönetmenliğini ise Alexandre Aja üstlenmiş durumda. Crawl, sinemaseverler tarafından beklendiği kadar, film ekibinin de heyecanla beklediği bir yapıt olacak. İşte Crawl'ın yayınlanan fragmanı: