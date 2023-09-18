Ülkemizde özellikle Ender serisiyle tanınan 3D yazıcı üreticisi Creality, Bayern Münih'le yaptığı lisans işbirliği kapsamında futbol kulübünün sahası Allianz Arena'da yeni ürünlerini tanıttı.

3D yazıcı konusunda öncü firmalardan olan Creality, Bayern Münih'in sahası Allianz Arena'da büyük bir lansman etkinliği düzenledi. Bu etkinlik, Creality'nin inovasyon ve yaratıcılıkta sıradaki adımlarını göstermesi açısından büyük bir önem taşıyordu. Etkinliğin teması "Birlikte Eğlenceyi Yükseltelim" ile hem yeni ürünlerin tanıtılması hem de yaratıcılığın ve işbirliğinin kutlanması amaçlandı.

Bu lansmanın en dikkat çekici yanlarından biri, Creality'nin FC Bayern Münih ile gerçekleştirdiği lisans işbirliği oldu. İki marka, inovasyon, hız ve mükemmeliyetçilik konularında ortak bir vizyona sahip. Bu işbirliği, Creality'nin FC Bayern temalı ürünlerini piyasaya sürmesine olanak tanıdı. Lansmanda yeni yazıcılardan filamentlere kadar pek çok ürün tanıtıldı.

Creality'nin Nisan 2023'te tanıttığı yeni 3D yazıcı serisi K1, bu lansmanda da yer aldı.

FC Bayern lisanslı 3D yazıcı modeli K1, 600 mm/sn baskı hızı, tam otomatik yatak seviyelendirme gibi özellikleriyle çıkış yaptığı bu kısa sürede tüm dünya genelinde beğeni topladı.

Creality'nin efsane Ender serisinin son üyesi Ender-3 V3 tanıtıldı..

600 mm/sn hız gibi güncel yazıcılardan beklenen hızlara çıkabilen yeni 3D yazıcı Ender-3 V3, çift Z ekseni, 4,3 inç dokunmatik ekran gibi özelliklerle kısa zamanda adından daha fazla söz ettirecek gibi görünüyor. Ayrıca bu modelin bazı versiyonları da tanıtıldı.

Ender-3 V3 KE ile 3D yazıcıyı uzaktan kontrol edebileceğiniz Creality OS özelliği dahil oluyor. Maksimum 500 mm/sn yazdırma hızı olan yazıcının verimli ve kaliteli bir yapısı olduğunu görüyoruz.

Ayrıca yalnızca 199 dolardan çıkış yapacak Ender-3 V3 SE ise kompakt tasarımı, çift Z ekseni ve otomatik yatak seviyelemesi ile dikkat çekiyor. Bu yazıcının Ender serisinin yeni uygun fiyatlı modeli olması bekleniyor.

İleri düzey kullanıcılar için CR-10 SE tanıtıldı.

Daha üst düzey performans için CR Touch ve basınç sensörleri ile donatılan CR-10 SE, 3D yazıcılarda en önemli konulardan olan ilk katman elde etmede son derece başarılı görünüyor. Otomatik birinci katman seviyelendirme dışında yüksek hızlı baskı ve yüksek sıcaklıklarda farklı filament baskı destekleriyle de CR-10 SE'nin ses getirecek bir yazıcı olması bekleniyor.

CR-Scan Ferret Pro ile gerçek dünyayı dijitale aktarabileceksiniz.

Creality'nin 3D yazıcılar dışında ürettiği 3D tarayıcılar da var. Bunun son temsilcisi CR-Scan Ferret Pro, 0,1 mm'ye varan tarama doğruluğu ile çevrenizdeki her şeyi 3D görüntülemeye çevirebiliyor.

Daha kaliteli baskılar için: Creality BASF Ultra PLA

Creality, BASF ortaklığıyla geliştirilen ve daha hızlı baskı yapmayı mümkün kulan yeni filament serisini duyurdu. Bu filament baskı kalitesinden ödün vermeden çok daha yüksek hızlara çıkabiliyor.

Lansmanda tanıtılan diğer ürünler neler?

Creality, Almanya'da düzenlenen lansmanda yazıcı performansını iyileştiren Nebula Pad ve bu cihaza bağlanabilen HD çekim yapabilen Nebula Camera'yı da duyurdu. Yüksek çözünürlüklü kamera dışında baskılarınızı optimize ederek daha hızlı ve kaliteli olmasını sağlıyor.

Bununla birlikte lazer kazıma makinesi Falcon Pro 10W'de duyuruldu. Güvenlik özellikleri artırılan ve dahili kamera ve temiz sonuçlar için hava desteği de bulunan makine, size yepyeni bir iş imkanı açabilir.

Son olarak 3D yazıcılardaki en büyük sorunlardan olan filamentlerin nemlenmesi sorununa karşı da Creality Space π Filament Kurutucu tanıtıldı. 11 filament tipini destekleyen ve gerçek zamanlı nem izleme ve hassas kurutma özellikleri bulunan bu yeni cihazla nem sorunu olmadan kaliteli baskılar alabilirsiniz.

Creality, Almanya'daki lansmanda 3D yazıcı dünyasında yine önemli atılımlar yaptı. Ülkemizde de aktif bir şekilde hizmet veren firmanın yeni ürünlerini de merakla bekliyoruz.